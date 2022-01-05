Бербок назвала единственный путь для урегулирования ситуации на Украине
Глава МИД ФРГ Бербок: ситуация на границе Украины должна быть урегулирована политически
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Германия и США настаивают на необходимости политического решения ситуации на границе Украины, Берлин уверен, что касающиеся европейской безопасности вопросы должны решаться при участии ЕС, заявила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне глава МИД Германии Анналена Бербок.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
"Единственный путь выхода из этого кризиса - диалог и мы едины в этом мнении", - сказала глава МИД Германии на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США в Вашингтоне.
По ее словам, "не существует альтернативы политическому решению и это должно быть донесено до российского правительства". Между тем, сказала она, как и США, Германия уверена, что действия России, нарушающие суверенитет Украины, "должны иметь серьезные последствия".
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Бербок также подчеркнула, что "никакие решения, касающиеся европейской безопасности, не могут решаться без участия в переговорах европейских партнеров".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.