https://ria.ru/20220105/berbok-1766676344.html

Бербок назвала единственный путь для урегулирования ситуации на Украине

Бербок назвала единственный путь для урегулирования ситуации на Украине - РИА Новости, 05.01.2022

Бербок назвала единственный путь для урегулирования ситуации на Украине

Германия и США настаивают на необходимости политического решения ситуации на границе Украины, Берлин уверен, что касающиеся европейской безопасности вопросы... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T22:20

2022-01-05T22:20

2022-01-05T22:20

в мире

киев

сша

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мид германии

ситуация в днр и лнр

россия

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Германия и США настаивают на необходимости политического решения ситуации на границе Украины, Берлин уверен, что касающиеся европейской безопасности вопросы должны решаться при участии ЕС, заявила в среду на пресс-конференции в Вашингтоне глава МИД Германии Анналена Бербок.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать."Единственный путь выхода из этого кризиса - диалог и мы едины в этом мнении", - сказала глава МИД Германии на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США в Вашингтоне.По ее словам, "не существует альтернативы политическому решению и это должно быть донесено до российского правительства". Между тем, сказала она, как и США, Германия уверена, что действия России, нарушающие суверенитет Украины, "должны иметь серьезные последствия".Бербок также подчеркнула, что "никакие решения, касающиеся европейской безопасности, не могут решаться без участия в переговорах европейских партнеров".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220105/berbok-1766674244.html

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, мид германии, ситуация в днр и лнр, россия, анналена бербок