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https://ria.ru/20220105/bayden-1766642353.html
"Жалкое зрелище". Байден спародировал Кличко и опозорился
Байден повторил ляп Кличко - РИА Новости, 05.01.2022
"Жалкое зрелище". Байден спародировал Кличко и опозорился
Президент США Джо Байден во время обращения к гражданам США оговорился, сообщив, что на дворе 2020 год. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T16:04
2022-01-05T17:56
в мире
сша
джо байден
виталий кличко
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время обращения к гражданам США оговорился, сообщив, что на дворе 2020 год.В выступлении глава Белого дома рассказал о мерах правительства по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон"."Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но — ради всего святого — пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть", — сказал Байден. Трансляция выступления была опубликована в официальном Twitter-аккаунте президента.Ошибка вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Для многих комментаторов 2020 год был связан с негативными событиями, и они не обрадовались "возвращению" в год начала пандемии коронавируса."Наш президент не знает, какой сейчас год? Жалкое зрелище", — написал один из пользователей."Посмотрим, что сегодня учудит администрация Байдена, они ведь думают, что у нас снова 2020-й", — согласился другой."Америка вернулась &lt;…&gt; в 2020 год", — пошутил еще один комментатор, обыграв знаменитую цитату Байдена "Америка вернулась".Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил похожий ляп в новогодней речи. Он поздравил украинцев с "новым, 2220 годом".Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20211225/bayden-1765461876.html
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в мире, сша, джо байден, виталий кличко
16:04 05.01.2022 (обновлено: 17:56 05.01.2022)
 
Байден повторил ляп Кличко

Президент США Байден во время выступления пообещал американцам "хороший 2020 год"

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время обращения к гражданам США оговорился, сообщив, что на дворе 2020 год.
В выступлении глава Белого дома рассказал о мерах правительства по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".
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"Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но — ради всего святого — пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть", — сказал Байден. Трансляция выступления была опубликована в официальном Twitter-аккаунте президента.
Ошибка вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Для многих комментаторов 2020 год был связан с негативными событиями, и они не обрадовались "возвращению" в год начала пандемии коронавируса.
"Наш президент не знает, какой сейчас год? Жалкое зрелище", — написал один из пользователей.
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"Посмотрим, что сегодня учудит администрация Байдена, они ведь думают, что у нас снова 2020-й", — согласился другой.
"Америка вернулась <…> в 2020 год", — пошутил еще один комментатор, обыграв знаменитую цитату Байдена "Америка вернулась".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил похожий ляп в новогодней речи. Он поздравил украинцев с "новым, 2220 годом".
Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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