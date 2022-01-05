"Жалкое зрелище". Байден спародировал Кличко и опозорился

16:04 05.01.2022 (обновлено: 17:56 05.01.2022)
Байден повторил ляп Кличко
Президент США Байден во время выступления пообещал американцам "хороший 2020 год"
© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время обращения к гражданам США оговорился, сообщив, что на дворе 2020 год.
В выступлении глава Белого дома рассказал о мерах правительства по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон".
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"Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но — ради всего святого — пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть", — сказал Байден. Трансляция выступления была опубликована в официальном Twitter-аккаунте президента.
Ошибка вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Для многих комментаторов 2020 год был связан с негативными событиями, и они не обрадовались "возвращению" в год начала пандемии коронавируса.
"Наш президент не знает, какой сейчас год? Жалкое зрелище", — написал один из пользователей.
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"Посмотрим, что сегодня учудит администрация Байдена, они ведь думают, что у нас снова 2020-й", — согласился другой.
"Америка вернулась <…> в 2020 год", — пошутил еще один комментатор, обыграв знаменитую цитату Байдена "Америка вернулась".
Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил похожий ляп в новогодней речи. Он поздравил украинцев с "новым, 2220 годом".
Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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