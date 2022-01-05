https://ria.ru/20220105/bayden-1766642353.html

"Жалкое зрелище". Байден спародировал Кличко и опозорился

Байден повторил ляп Кличко - РИА Новости, 05.01.2022

"Жалкое зрелище". Байден спародировал Кличко и опозорился

Президент США Джо Байден во время обращения к гражданам США оговорился, сообщив, что на дворе 2020 год. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T16:04

2022-01-05T16:04

2022-01-05T17:56

в мире

сша

джо байден

виталий кличко

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время обращения к гражданам США оговорился, сообщив, что на дворе 2020 год.В выступлении глава Белого дома рассказал о мерах правительства по борьбе с распространением нового штамма коронавируса "омикрон"."Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но — ради всего святого — пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть", — сказал Байден. Трансляция выступления была опубликована в официальном Twitter-аккаунте президента.Ошибка вызвала бурную реакцию пользователей социальных сетей. Для многих комментаторов 2020 год был связан с негативными событиями, и они не обрадовались "возвращению" в год начала пандемии коронавируса."Наш президент не знает, какой сейчас год? Жалкое зрелище", — написал один из пользователей."Посмотрим, что сегодня учудит администрация Байдена, они ведь думают, что у нас снова 2020-й", — согласился другой."Америка вернулась <…> в 2020 год", — пошутил еще один комментатор, обыграв знаменитую цитату Байдена "Америка вернулась".Ранее мэр Киева Виталий Кличко допустил похожий ляп в новогодней речи. Он поздравил украинцев с "новым, 2220 годом".Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20211225/bayden-1765461876.html

https://ria.ru/20211203/prezident-1762057467.html

https://ria.ru/20211008/bayden-1753693272.html

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в мире, сша, джо байден, виталий кличко