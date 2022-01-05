https://ria.ru/20220105/avia-1766605765.html

Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте

Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте - РИА Новости, 05.01.2022

Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте

Рейс S7 Airlines из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд в среду вынужденно сел в аэропорту Ташкента из-за тумана в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T09:08

2022-01-05T09:08

2022-01-05T09:16

узбекистан

s7 airlines

нижний новгород

худжанд

новости - туризм

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ТАШКЕНТ, 5 янв – РИА Новости. Рейс S7 Airlines из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд в среду вынужденно сел в аэропорту Ташкента из-за тумана в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана.По его словам, посадка прошла в штатном режиме, лайнер готовится вылететь в Худжанд, как только позволят погодные условия.

https://ria.ru/20211215/samolet-1763792718.html

узбекистан

нижний новгород

худжанд

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узбекистан, s7 airlines, нижний новгород, худжанд, новости - туризм