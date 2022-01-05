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Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте - РИА Новости, 05.01.2022
Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
Рейс S7 Airlines из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд в среду вынужденно сел в аэропорту Ташкента из-за тумана в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T09:08
2022-01-05T09:08
2022-01-05T09:16
узбекистан
s7 airlines
нижний новгород
худжанд
новости - туризм
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ТАШКЕНТ, 5 янв – РИА Новости. Рейс S7 Airlines из Нижнего Новгорода в таджикский Худжанд в среду вынужденно сел в аэропорту Ташкента из-за тумана в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости представитель аэропорта столицы Узбекистана.По его словам, посадка прошла в штатном режиме, лайнер готовится вылететь в Худжанд, как только позволят погодные условия.
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узбекистан, s7 airlines, нижний новгород, худжанд, новости - туризм
09:08 05.01.2022 (обновлено: 09:16 05.01.2022)
Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Худжанд, вынужденно сел в Ташкенте
Рейс S7 из Нижнего Новгорода в Худжанд вынужденно сел в Ташкенте из-за тумана