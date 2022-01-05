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Алма-Ату убирают после беспорядков
Алма-Ату убирают после беспорядков - РИА Новости, 05.01.2022
Алма-Ату убирают после беспорядков
Площадь Республики в казахстанской Алма-Ате, где накануне ночью шли массовые беспорядки и столкновения митингующих с силовиками, огорожена военными... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T07:11
2022-01-05T07:59
в мире
алма-ата
акции протеста в казахстане
мангистауская область
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Площадь Республики в казахстанской Алма-Ате, где накануне ночью шли массовые беспорядки и столкновения митингующих с силовиками, огорожена военными бронированными автомашинами, коммунальные службы ликвидируют последствия событий, передает корреспондент РИА Новости.О произошедшем в ночь на среду напоминают следы от светошумовых гранат на асфальте, обломки тротуарной плитки, гильзы от боеприпасов — предположительно, резиновых пуль.В городе по-прежнему не работает мобильный интернет, заблокированы мессенджеры. По периметру площади находятся несколько подразделений военнослужащих, предположительно, размещенных в центре города на случай повторения беспорядков. Офисы организаций близ площади в среду отправили сотрудников на удаленную работу.Сотрудники органов гражданской защиты увозят от здания акимата (мэрии) Алма-Аты полицейские автомашины, сожженные и разбитые в ходе массовых беспорядков в ночь на среду. Корреспондент РИА Новости насчитал порядка 10 пострадавших машин.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент также отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
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в мире, алма-ата, акции протеста в казахстане, мангистауская область, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
07:11 05.01.2022 (обновлено: 07:59 05.01.2022)
 
Алма-Ату убирают после беспорядков

Алма-Ату убирают после беспорядков, с улиц увозят разбитые и сгоревшие полицейские машины

© AP Photo / Vladimir TretyakovСотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
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АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Площадь Республики в казахстанской Алма-Ате, где накануне ночью шли массовые беспорядки и столкновения митингующих с силовиками, огорожена военными бронированными автомашинами, коммунальные службы ликвидируют последствия событий, передает корреспондент РИА Новости.
О произошедшем в ночь на среду напоминают следы от светошумовых гранат на асфальте, обломки тротуарной плитки, гильзы от боеприпасов — предположительно, резиновых пуль.
В городе по-прежнему не работает мобильный интернет, заблокированы мессенджеры. По периметру площади находятся несколько подразделений военнослужащих, предположительно, размещенных в центре города на случай повторения беспорядков. Офисы организаций близ площади в среду отправили сотрудников на удаленную работу.
Сотрудники органов гражданской защиты увозят от здания акимата (мэрии) Алма-Аты полицейские автомашины, сожженные и разбитые в ходе массовых беспорядков в ночь на среду. Корреспондент РИА Новости насчитал порядка 10 пострадавших машин.
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.
Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
06:18
Токаев обвинил правительство в протестной ситуации в Казахстане
Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.
Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство республики и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Президент также отметил постепенное выправление ситуации в Алма-Ате и Мангистауской области после введения режима ЧП.
 
В миреАлма-АтаАкции протеста в КазахстанеМангистауская областьЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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