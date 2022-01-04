https://ria.ru/20220104/znamenitosti-1766552145.html
На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники
На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники - РИА Новости, 04.01.2022
На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники
Корпоративы отыграны, съемки новогодних передач закончены, а светские выходы будут еще нескоро. Многие знаменитости используют январь, чтобы отдохнуть и... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:52
2022-01-04T16:52
2022-01-04T16:52
шоубиз
новости - туризм
шоу-бизнес
стиль жизни
антарктида
полина гагарина
филипп киркоров
сергей лазарев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604257019_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_01c95c87e740d5b5db44d215387679de.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Корпоративы отыграны, съемки новогодних передач закончены, а светские выходы будут еще нескоро. Многие знаменитости используют январь, чтобы отдохнуть и набраться сил. О том, кто и куда отправился в отпуск — в подборке РИА Новости. Филипп Киркоров — в солнечном МайамиКороль отечественной эстрады уже не первый год отдыхает с детьми и друзьями в этом курортном городе во Флориде. Как правило, артист проводит отдых активно: отправляется в морские прогулки, ездит в Диснейленд и много гуляет. Обо всем этот Филипп Киркоров подробно рассказывает на своей странице в инстаграме. Сергей Лазарев — в любимой ТурцииПевец вместе с семьей улетел в Белек. Там он остановился в роскошном отеле прямо на берегу Средиземного моря. И хотя в Турции сейчас не сезон, Сергей Лазарев, кажется, доволен тишиной, царящей вокруг, и безлюдными пляжами.В Турцию участник Евровидения прилетает второй раз за несколько месяцев. Последний раз он отдыхал здесь осенью. Полина Гагарина — на МальдивахПосле насыщенного 2021-го певица и актриса улетела расслабляться на Мальдивы: к белоснежным пляжам, пальмам и лазурному океану. Не в первый раз, кстати.Фотография в купальнике в инстаграме уже есть. На ней Гагарина позирует в минималистичном комплекте черного цвета и соломенной шляпе. "Как всегда красотка", "Хорошего отдыха", — написали в комментариях под публикацией поклонники. Марина Кравец передает привет из ДубаяИ все же самое популярное направление на январских праздниках — Дубай. Здесь сейчас отдыхает участница Comedy Club Марина Кравец и размещает в инстаграме шуточные посты. В Дубае также встретила новый год актриса Кристина Асмус вместе с дочерью Настей, а певица Ханна устроила себе роскошный шопинг. Виктория Боня остается жить в Коста-Рике?Экс-участницу "Дома-2" и телеведущую так воодушевил отдых в этой тропической стране, омываемой Карибским морем и Тихим океаном, что в своем инстаграме она заявила о том, что остается жить в Коста-Рике. Ранее телеведущая также рассказала, что этот отпуск подтолкнул ее создать книгу. А вот о чем она будет, Виктория Боня пока не раскрыла. Ольга Орлова — в Антарктиде!Не все стремятся улететь из зимы в лето. Певица и телеведущая Ольга Орлова, например, отправилась в Антарктиду. К тексту исполнительница прикрепила снимок, сделанный на фоне льдов и айсбергов.
https://ria.ru/20220104/naryady-1766005619.html
антарктида
средиземное море
россия
майами
мальдивы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604257019_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3c56f748f62eaf69bcb9059bd2428137.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, шоу-бизнес, стиль жизни, антарктида, полина гагарина, филипп киркоров, сергей лазарев, новый год, средиземное море, виктория боня, россия, марина кравец, ольга орлова, майами, мальдивы
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Корпоративы отыграны, съемки новогодних передач закончены, а светские выходы будут еще нескоро. Многие знаменитости используют январь, чтобы отдохнуть и набраться сил. О том, кто и куда отправился в отпуск — в подборке РИА Новости.
Филипп Киркоров — в солнечном Майами
Король отечественной эстрады уже не первый год отдыхает с детьми и друзьями в этом курортном городе во Флориде.
Как правило, артист проводит отдых активно: отправляется в морские прогулки, ездит в Диснейленд и много гуляет. Обо всем этот Филипп Киркоров подробно рассказывает на своей странице в инстаграме.
Сергей Лазарев — в любимой Турции
Певец вместе с семьей улетел в Белек. Там он остановился в роскошном отеле прямо на берегу Средиземного моря. И хотя в Турции сейчас не сезон, Сергей Лазарев, кажется, доволен тишиной, царящей вокруг, и безлюдными пляжами.
"Четыре часа назад был снег, а сейчас зелень и трава", — делился впечатлениями довольный артист в сторис.
В Турцию участник Евровидения прилетает второй раз за несколько месяцев. Последний раз он отдыхал здесь осенью.
Полина Гагарина — на Мальдивах
После насыщенного 2021-го певица и актриса улетела расслабляться на Мальдивы: к белоснежным пляжам, пальмам и лазурному океану. Не в первый раз, кстати.
Фотография в купальнике в инстаграме уже есть. На ней Гагарина позирует в минималистичном комплекте черного цвета и соломенной шляпе. "Как всегда красотка", "Хорошего отдыха", — написали в комментариях под публикацией поклонники.
Марина Кравец передает привет из Дубая
И все же самое популярное направление на январских праздниках — Дубай. Здесь сейчас отдыхает участница Comedy Club Марина Кравец и размещает в инстаграме шуточные посты.
В Дубае также встретила
новый год актриса Кристина Асмус вместе с дочерью Настей, а певица Ханна устроила себе роскошный шопинг.
Виктория Боня остается жить в Коста-Рике?
Экс-участницу "Дома-2" и телеведущую так воодушевил отдых в этой тропической стране, омываемой Карибским морем и Тихим океаном, что в своем инстаграме она заявила о том, что остается жить в Коста-Рике.
"А что, испанский я знаю, а океан здесь такой теплый, что больше ничего не нужно для полного счастья", — написала Боня.
Ранее телеведущая также рассказала
, что этот отпуск подтолкнул ее создать книгу. А вот о чем она будет, Виктория Боня пока не раскрыла.
Ольга Орлова — в Антарктиде!
Не все стремятся улететь из зимы в лето. Певица и телеведущая Ольга Орлова, например, отправилась в Антарктиду.
"Это была моя мечта — побывать в Антарктиде! Красота вокруг просто завораживает. Пятьдесят оттенков белого и сто оттенков голубого", — написала Орлова.
К тексту исполнительница прикрепила снимок, сделанный на фоне льдов и айсбергов.