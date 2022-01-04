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Шоубиз
https://ria.ru/20220104/znamenitosti-1766552145.html
На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники
На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники - РИА Новости, 04.01.2022
На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники
Корпоративы отыграны, съемки новогодних передач закончены, а светские выходы будут еще нескоро. Многие знаменитости используют январь, чтобы отдохнуть и... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:52
2022-01-04T16:52
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шоу-бизнес
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антарктида
полина гагарина
филипп киркоров
сергей лазарев
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Корпоративы отыграны, съемки новогодних передач закончены, а светские выходы будут еще нескоро. Многие знаменитости используют январь, чтобы отдохнуть и набраться сил. О том, кто и куда отправился в отпуск — в подборке РИА Новости. Филипп Киркоров — в солнечном МайамиКороль отечественной эстрады уже не первый год отдыхает с детьми и друзьями в этом курортном городе во Флориде. Как правило, артист проводит отдых активно: отправляется в морские прогулки, ездит в Диснейленд и много гуляет. Обо всем этот Филипп Киркоров подробно рассказывает на своей странице в инстаграме. Сергей Лазарев — в любимой ТурцииПевец вместе с семьей улетел в Белек. Там он остановился в роскошном отеле прямо на берегу Средиземного моря. И хотя в Турции сейчас не сезон, Сергей Лазарев, кажется, доволен тишиной, царящей вокруг, и безлюдными пляжами.В Турцию участник Евровидения прилетает второй раз за несколько месяцев. Последний раз он отдыхал здесь осенью. Полина Гагарина — на МальдивахПосле насыщенного 2021-го певица и актриса улетела расслабляться на Мальдивы: к белоснежным пляжам, пальмам и лазурному океану. Не в первый раз, кстати.Фотография в купальнике в инстаграме уже есть. На ней Гагарина позирует в минималистичном комплекте черного цвета и соломенной шляпе. "Как всегда красотка", "Хорошего отдыха", — написали в комментариях под публикацией поклонники. Марина Кравец передает привет из ДубаяИ все же самое популярное направление на январских праздниках — Дубай. Здесь сейчас отдыхает участница Comedy Club Марина Кравец и размещает в инстаграме шуточные посты. В Дубае также встретила новый год актриса Кристина Асмус вместе с дочерью Настей, а певица Ханна устроила себе роскошный шопинг. Виктория Боня остается жить в Коста-Рике?Экс-участницу "Дома-2" и телеведущую так воодушевил отдых в этой тропической стране, омываемой Карибским морем и Тихим океаном, что в своем инстаграме она заявила о том, что остается жить в Коста-Рике. Ранее телеведущая также рассказала, что этот отпуск подтолкнул ее создать книгу. А вот о чем она будет, Виктория Боня пока не раскрыла. Ольга Орлова — в Антарктиде!Не все стремятся улететь из зимы в лето. Певица и телеведущая Ольга Орлова, например, отправилась в Антарктиду. К тексту исполнительница прикрепила снимок, сделанный на фоне льдов и айсбергов.
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новости - туризм, шоу-бизнес, стиль жизни, антарктида, полина гагарина, филипп киркоров, сергей лазарев, новый год, средиземное море, виктория боня, россия, марина кравец, ольга орлова, майами, мальдивы
16:52 04.01.2022
 
На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники

Знаменитости рассказали, куда уехали на январские праздники

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Певица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Корпоративы отыграны, съемки новогодних передач закончены, а светские выходы будут еще нескоро. Многие знаменитости используют январь, чтобы отдохнуть и набраться сил. О том, кто и куда отправился в отпуск — в подборке РИА Новости.

Филипп Киркоров — в солнечном Майами

Король отечественной эстрады уже не первый год отдыхает с детьми и друзьями в этом курортном городе во Флориде.
© Фото : fkirkorovСкрин сторис из инстаграма Филиппа Киркорова
Скрин сторис из инстаграма Филиппа Киркорова - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : fkirkorov
Скрин сторис из инстаграма Филиппа Киркорова
Как правило, артист проводит отдых активно: отправляется в морские прогулки, ездит в Диснейленд и много гуляет. Обо всем этот Филипп Киркоров подробно рассказывает на своей странице в инстаграме.

Сергей Лазарев — в любимой Турции

Певец вместе с семьей улетел в Белек. Там он остановился в роскошном отеле прямо на берегу Средиземного моря. И хотя в Турции сейчас не сезон, Сергей Лазарев, кажется, доволен тишиной, царящей вокруг, и безлюдными пляжами.
© Фото : lazarevsergeyСкрин сторис из инстаграма Сергей Лазерева
Скрин сторис из инстаграма Сергей Лазерева - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : lazarevsergey
Скрин сторис из инстаграма Сергей Лазерева
"Четыре часа назад был снег, а сейчас зелень и трава", — делился впечатлениями довольный артист в сторис.
В Турцию участник Евровидения прилетает второй раз за несколько месяцев. Последний раз он отдыхал здесь осенью.

Полина Гагарина — на Мальдивах

После насыщенного 2021-го певица и актриса улетела расслабляться на Мальдивы: к белоснежным пляжам, пальмам и лазурному океану. Не в первый раз, кстати.
Фотография в купальнике в инстаграме уже есть. На ней Гагарина позирует в минималистичном комплекте черного цвета и соломенной шляпе. "Как всегда красотка", "Хорошего отдыха", — написали в комментариях под публикацией поклонники.

Марина Кравец передает привет из Дубая

И все же самое популярное направление на январских праздниках — Дубай. Здесь сейчас отдыхает участница Comedy Club Марина Кравец и размещает в инстаграме шуточные посты.
В Дубае также встретила новый год актриса Кристина Асмус вместе с дочерью Настей, а певица Ханна устроила себе роскошный шопинг.

Виктория Боня остается жить в Коста-Рике?

Экс-участницу "Дома-2" и телеведущую так воодушевил отдых в этой тропической стране, омываемой Карибским морем и Тихим океаном, что в своем инстаграме она заявила о том, что остается жить в Коста-Рике.
"А что, испанский я знаю, а океан здесь такой теплый, что больше ничего не нужно для полного счастья", — написала Боня.
Ранее телеведущая также рассказала, что этот отпуск подтолкнул ее создать книгу. А вот о чем она будет, Виктория Боня пока не раскрыла.

Ольга Орлова — в Антарктиде!

Не все стремятся улететь из зимы в лето. Певица и телеведущая Ольга Орлова, например, отправилась в Антарктиду.
"Это была моя мечта — побывать в Антарктиде! Красота вокруг просто завораживает. Пятьдесят оттенков белого и сто оттенков голубого", — написала Орлова.
К тексту исполнительница прикрепила снимок, сделанный на фоне льдов и айсбергов.
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