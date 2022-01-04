https://ria.ru/20220104/znamenitosti-1766552145.html

На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники

На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники - РИА Новости, 04.01.2022

На Мальдивы и в Антарктиду: куда уехали знаменитости на январские праздники

Корпоративы отыграны, съемки новогодних передач закончены, а светские выходы будут еще нескоро. Многие знаменитости используют январь, чтобы отдохнуть и... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T16:52

2022-01-04T16:52

2022-01-04T16:52

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Корпоративы отыграны, съемки новогодних передач закончены, а светские выходы будут еще нескоро. Многие знаменитости используют январь, чтобы отдохнуть и набраться сил. О том, кто и куда отправился в отпуск — в подборке РИА Новости. Филипп Киркоров — в солнечном МайамиКороль отечественной эстрады уже не первый год отдыхает с детьми и друзьями в этом курортном городе во Флориде. Как правило, артист проводит отдых активно: отправляется в морские прогулки, ездит в Диснейленд и много гуляет. Обо всем этот Филипп Киркоров подробно рассказывает на своей странице в инстаграме. Сергей Лазарев — в любимой ТурцииПевец вместе с семьей улетел в Белек. Там он остановился в роскошном отеле прямо на берегу Средиземного моря. И хотя в Турции сейчас не сезон, Сергей Лазарев, кажется, доволен тишиной, царящей вокруг, и безлюдными пляжами.В Турцию участник Евровидения прилетает второй раз за несколько месяцев. Последний раз он отдыхал здесь осенью. Полина Гагарина — на МальдивахПосле насыщенного 2021-го певица и актриса улетела расслабляться на Мальдивы: к белоснежным пляжам, пальмам и лазурному океану. Не в первый раз, кстати.Фотография в купальнике в инстаграме уже есть. На ней Гагарина позирует в минималистичном комплекте черного цвета и соломенной шляпе. "Как всегда красотка", "Хорошего отдыха", — написали в комментариях под публикацией поклонники. Марина Кравец передает привет из ДубаяИ все же самое популярное направление на январских праздниках — Дубай. Здесь сейчас отдыхает участница Comedy Club Марина Кравец и размещает в инстаграме шуточные посты. В Дубае также встретила новый год актриса Кристина Асмус вместе с дочерью Настей, а певица Ханна устроила себе роскошный шопинг. Виктория Боня остается жить в Коста-Рике?Экс-участницу "Дома-2" и телеведущую так воодушевил отдых в этой тропической стране, омываемой Карибским морем и Тихим океаном, что в своем инстаграме она заявила о том, что остается жить в Коста-Рике. Ранее телеведущая также рассказала, что этот отпуск подтолкнул ее создать книгу. А вот о чем она будет, Виктория Боня пока не раскрыла. Ольга Орлова — в Антарктиде!Не все стремятся улететь из зимы в лето. Певица и телеведущая Ольга Орлова, например, отправилась в Антарктиду. К тексту исполнительница прикрепила снимок, сделанный на фоне льдов и айсбергов.

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новости - туризм, шоу-бизнес, стиль жизни, антарктида, полина гагарина, филипп киркоров, сергей лазарев, новый год, средиземное море, виктория боня, россия, марина кравец, ольга орлова, майами, мальдивы