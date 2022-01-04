Какая тайная настройка смартфона поможет сэкономить заряд

03:15 04.01.2022 (обновлено: 11:40 04.01.2022)
Эксперт раскрыл тайный способ сэкономить заряд смартфона
Эксперт Тимофеев: функция WakeLocks поможет сэкономить заряд смартфона
Смартфон с зарядным устройством . Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Многие приложения могут работать в фоновом режиме и использовать заряд смартфона даже ночью. Существует несколько функций, которые помогают направить расход батареи только на нужные процессы, поделился с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
"Иногда хочется, чтобы расход батареи шел только на нужное нам приложение или процесс в памяти и радиомодуль, отвечающий за прием звонков. Так, функция WakeLocks способна значительно экономить заряд, но даже здесь самые активные приложения сложно бывает остановить", — рассказал Тимофеев.
Кроме того, почти во всех смартфонах сейчас есть функция "Умный режим", которая позволяет включить адаптивный формат работы устройства, а для Iphone доступен специальный режим энергосбережения, который может добавить два-три часа работы, отметил Тимофеев.
Если перерасход заряда связан с системным сбоем, специалист советует “откалибровать” аккумулятор через комбинацию *#9900#.
Продлить работу батареи на 40-45 процентов поможет также смена темы смартфона на более темную, добавил эксперт.
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