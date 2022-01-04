https://ria.ru/20220104/zaryadka-1766453380.html

Какая тайная настройка смартфона поможет сэкономить заряд

Эксперт раскрыл тайный способ сэкономить заряд смартфона - РИА Новости, 04.01.2022

Какая тайная настройка смартфона поможет сэкономить заряд

Многие приложения могут работать в фоновом режиме и использовать заряд смартфона даже ночью. Существует несколько функций, которые помогают направить расход... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T03:15

2022-01-04T03:15

2022-01-04T11:40

общество

технологии

рэу имени г. в. плеханова

смартфоны

россия

александр тимофеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748022377_0:8:1920:1088_1920x0_80_0_0_9a2242bd5c13f93cb9e0f3f3f2a16613.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Многие приложения могут работать в фоновом режиме и использовать заряд смартфона даже ночью. Существует несколько функций, которые помогают направить расход батареи только на нужные процессы, поделился с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Кроме того, почти во всех смартфонах сейчас есть функция "Умный режим", которая позволяет включить адаптивный формат работы устройства, а для Iphone доступен специальный режим энергосбережения, который может добавить два-три часа работы, отметил Тимофеев.Если перерасход заряда связан с системным сбоем, специалист советует “откалибровать” аккумулятор через комбинацию *#9900#.Продлить работу батареи на 40-45 процентов поможет также смена темы смартфона на более темную, добавил эксперт.

https://ria.ru/20211214/smartfon-1763585159.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, рэу имени г. в. плеханова, смартфоны, россия, александр тимофеев