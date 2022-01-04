Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/zaryadka-1766453380.html
Какая тайная настройка смартфона поможет сэкономить заряд
Эксперт раскрыл тайный способ сэкономить заряд смартфона - РИА Новости, 04.01.2022
Какая тайная настройка смартфона поможет сэкономить заряд
Многие приложения могут работать в фоновом режиме и использовать заряд смартфона даже ночью. Существует несколько функций, которые помогают направить расход... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T03:15
2022-01-04T11:40
общество
технологии
рэу имени г. в. плеханова
смартфоны
россия
александр тимофеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748022377_0:8:1920:1088_1920x0_80_0_0_9a2242bd5c13f93cb9e0f3f3f2a16613.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Многие приложения могут работать в фоновом режиме и использовать заряд смартфона даже ночью. Существует несколько функций, которые помогают направить расход батареи только на нужные процессы, поделился с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.Кроме того, почти во всех смартфонах сейчас есть функция "Умный режим", которая позволяет включить адаптивный формат работы устройства, а для Iphone доступен специальный режим энергосбережения, который может добавить два-три часа работы, отметил Тимофеев.Если перерасход заряда связан с системным сбоем, специалист советует “откалибровать” аккумулятор через комбинацию *#9900#.Продлить работу батареи на 40-45 процентов поможет также смена темы смартфона на более темную, добавил эксперт.
https://ria.ru/20211214/smartfon-1763585159.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748022377_67:0:1774:1280_1920x0_80_0_0_46a67c4481bdfe1fd4f64fd00570c28a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, рэу имени г. в. плеханова, смартфоны, россия, александр тимофеев
03:15 04.01.2022 (обновлено: 11:40 04.01.2022)
 
Эксперт раскрыл тайный способ сэкономить заряд смартфона

Эксперт Тимофеев: функция WakeLocks поможет сэкономить заряд смартфона

© Pixabay / ReadyElementsСмартфон с зарядным устройством
Смартфон с зарядным устройством - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Pixabay / ReadyElements
Смартфон с зарядным устройством . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Многие приложения могут работать в фоновом режиме и использовать заряд смартфона даже ночью. Существует несколько функций, которые помогают направить расход батареи только на нужные процессы, поделился с агентством "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.
"Иногда хочется, чтобы расход батареи шел только на нужное нам приложение или процесс в памяти и радиомодуль, отвечающий за прием звонков. Так, функция WakeLocks способна значительно экономить заряд, но даже здесь самые активные приложения сложно бывает остановить", — рассказал Тимофеев.
Кроме того, почти во всех смартфонах сейчас есть функция "Умный режим", которая позволяет включить адаптивный формат работы устройства, а для Iphone доступен специальный режим энергосбережения, который может добавить два-три часа работы, отметил Тимофеев.
Если перерасход заряда связан с системным сбоем, специалист советует “откалибровать” аккумулятор через комбинацию *#9900#.
Продлить работу батареи на 40-45 процентов поможет также смена темы смартфона на более темную, добавил эксперт.
Мужчина идет по заснеженной лестнице - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 02:08
Как спасти смартфон после падения в сугроб
 
ОбществоТехнологииРЭУ имени Г. В. ПлехановаСмартфоныРоссияАлександр Тимофеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания РоссииБлинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля