https://ria.ru/20220104/vrach-1766534083.html

Врач посоветовал заменить тюбинг на санки во избежание тяжелых травм

Врач посоветовал заменить тюбинг на санки во избежание тяжелых травм - РИА Новости, 04.01.2022

Врач посоветовал заменить тюбинг на санки во избежание тяжелых травм

Травмы из-за катания на тюбинге несколько лет занимают лидирующее место в структуре зимней детской травмы как по числу обращений, так и по тяжести состояния... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:17

2022-01-04T11:17

2022-01-04T11:17

зима (время года)

врачи

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Травмы из-за катания на тюбинге несколько лет занимают лидирующее место в структуре зимней детской травмы как по числу обращений, так и по тяжести состояния пациентов, поэтому лучше заменить его на более маневренные виды снарядов - санки и ледянки, сообщил РИА Новости замдиректора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев."На протяжении нескольких лет подряд травмы, полученные детьми в результате катания на тюбинге, занимают лидирующее место в структуре зимней детской травмы как по количеству обращений, так и по тяжести состояния пациентов. Как правило, в стационар поступают дети, получившие тяжелые сочетанные травмы вследствие столкновения с преградами при спуске с горы на большой скорости. Это так называемые высокоэнергетические травмы", - сказал он.По его словам, ведущими диагнозами в большинстве случаев являются черепно-мозговая и спинно-мозговая травмы."Такие пострадавшие проходят все этапы лечения, в том числе в условиях реанимации. В некоторых случаях остаются глубокими инвалидами", - отметил Брянцев.По его словам, чтобы исключить риск получения высокоэнергетической травмы, доктора призывают родителей использовать специально оборудованные склоны для катания на тюбинге – отлогие, без препятствий в виде деревьев, строительных сооружений и конструкций, без водоемов и железнодорожных путей поблизости.Врач уточнил, что в идеале вообще отказаться от этого вида развлечений в пользу санок, ледянок, которые являются более маневренными."В санках ребенок может затормозить и снизить скорость, свернуть при виде какой-то преграды. Конечно, получение травмы в этом случае тоже не исключено, но риск тяжелых повреждений значительно ниже. В отличие от ватрушек, это редкость", - сказал Брянцев.Он отметил, что к другим причинам детских травм в зимнее время года относятся катание на лыжах, снегоходах, коньках, санках, падение с горки и на льду.

https://ria.ru/20210913/ekaterinbug-1749868308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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зима (время года), врачи