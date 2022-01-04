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Врач посоветовал заменить тюбинг на санки во избежание тяжелых травм
Врач посоветовал заменить тюбинг на санки во избежание тяжелых травм - РИА Новости, 04.01.2022
Врач посоветовал заменить тюбинг на санки во избежание тяжелых травм
Травмы из-за катания на тюбинге несколько лет занимают лидирующее место в структуре зимней детской травмы как по числу обращений, так и по тяжести состояния... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:17
2022-01-04T11:17
зима (время года)
врачи
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Травмы из-за катания на тюбинге несколько лет занимают лидирующее место в структуре зимней детской травмы как по числу обращений, так и по тяжести состояния пациентов, поэтому лучше заменить его на более маневренные виды снарядов - санки и ледянки, сообщил РИА Новости замдиректора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев."На протяжении нескольких лет подряд травмы, полученные детьми в результате катания на тюбинге, занимают лидирующее место в структуре зимней детской травмы как по количеству обращений, так и по тяжести состояния пациентов. Как правило, в стационар поступают дети, получившие тяжелые сочетанные травмы вследствие столкновения с преградами при спуске с горы на большой скорости. Это так называемые высокоэнергетические травмы", - сказал он.По его словам, ведущими диагнозами в большинстве случаев являются черепно-мозговая и спинно-мозговая травмы."Такие пострадавшие проходят все этапы лечения, в том числе в условиях реанимации. В некоторых случаях остаются глубокими инвалидами", - отметил Брянцев.По его словам, чтобы исключить риск получения высокоэнергетической травмы, доктора призывают родителей использовать специально оборудованные склоны для катания на тюбинге – отлогие, без препятствий в виде деревьев, строительных сооружений и конструкций, без водоемов и железнодорожных путей поблизости.Врач уточнил, что в идеале вообще отказаться от этого вида развлечений в пользу санок, ледянок, которые являются более маневренными."В санках ребенок может затормозить и снизить скорость, свернуть при виде какой-то преграды. Конечно, получение травмы в этом случае тоже не исключено, но риск тяжелых повреждений значительно ниже. В отличие от ватрушек, это редкость", - сказал Брянцев.Он отметил, что к другим причинам детских травм в зимнее время года относятся катание на лыжах, снегоходах, коньках, санках, падение с горки и на льду.
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зима (время года), врачи
11:17 04.01.2022
 
Врач посоветовал заменить тюбинг на санки во избежание тяжелых травм

Врач Брянцев посоветовал заменить тюбинг на санки во избежание получения травм

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОтдых горожан в парке "Ходынское поле"
Отдых горожан в парке Ходынское поле - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Травмы из-за катания на тюбинге несколько лет занимают лидирующее место в структуре зимней детской травмы как по числу обращений, так и по тяжести состояния пациентов, поэтому лучше заменить его на более маневренные виды снарядов - санки и ледянки, сообщил РИА Новости замдиректора по лечебной работе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Александр Брянцев.
"На протяжении нескольких лет подряд травмы, полученные детьми в результате катания на тюбинге, занимают лидирующее место в структуре зимней детской травмы как по количеству обращений, так и по тяжести состояния пациентов. Как правило, в стационар поступают дети, получившие тяжелые сочетанные травмы вследствие столкновения с преградами при спуске с горы на большой скорости. Это так называемые высокоэнергетические травмы", - сказал он.
По его словам, ведущими диагнозами в большинстве случаев являются черепно-мозговая и спинно-мозговая травмы.
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"Такие пострадавшие проходят все этапы лечения, в том числе в условиях реанимации. В некоторых случаях остаются глубокими инвалидами", - отметил Брянцев.
По его словам, чтобы исключить риск получения высокоэнергетической травмы, доктора призывают родителей использовать специально оборудованные склоны для катания на тюбинге – отлогие, без препятствий в виде деревьев, строительных сооружений и конструкций, без водоемов и железнодорожных путей поблизости.
Врач уточнил, что в идеале вообще отказаться от этого вида развлечений в пользу санок, ледянок, которые являются более маневренными.
"В санках ребенок может затормозить и снизить скорость, свернуть при виде какой-то преграды. Конечно, получение травмы в этом случае тоже не исключено, но риск тяжелых повреждений значительно ниже. В отличие от ватрушек, это редкость", - сказал Брянцев.
Он отметил, что к другим причинам детских травм в зимнее время года относятся катание на лыжах, снегоходах, коньках, санках, падение с горки и на льду.
 
Зима (время года)врачи
 
 
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