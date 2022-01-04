https://ria.ru/20220104/vegan-1766517088.html

Веганское мясо: польза или вред

Врач рассказала, какие опасности поджидают в растительном мясе - РИА Новости, 04.01.2022

Веганское мясо: польза или вред

Многие россияне воспринимают растительное мясо как полезный продукт, однако это далеко не так, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T02:15

2022-01-04T02:15

2022-01-04T02:15

общество

питание

еда

здоровье

римма мойсенко

россия

клиника "риммарита"

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Многие россияне воспринимают растительное мясо как полезный продукт, однако это далеко не так, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.В составе веганских мясных продуктов искусственных ингредиентов намного больше, чем натуральных, рассказала главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, обилие "химических" добавок во многом обесценивает полезные для здоровья свойства растительного мяса.Некоторые вещества, содержащиеся в веганских мясных продуктах, могут приводить к аллергическим реакциям или интоксикации организма, продолжила она."Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит", — уверена Мойсенко.Бывает, что производители растительного мяса используют при изготовлении своей продукции пальмовое масло, а это чрезвычайно вредный для человека компонент, добавила она.Она советует относиться к веганскому мясу как к редкому деликатесу, которому не место в повседневном рационе. Растительный белок лучше получать за счет бобовых продуктов, заключила врач-диетолог.

https://rsport.ria.ru/20220103/pitstsa-1766448922.html

https://rsport.ria.ru/20211217/produkty-1764033884.html

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общество, питание, еда, здоровье, римма мойсенко, россия, клиника "риммарита"