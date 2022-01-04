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Веганское мясо: польза или вред
Врач рассказала, какие опасности поджидают в растительном мясе - РИА Новости, 04.01.2022
Веганское мясо: польза или вред
Многие россияне воспринимают растительное мясо как полезный продукт, однако это далеко не так, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T02:15
2022-01-04T02:15
общество
питание
еда
здоровье
римма мойсенко
россия
клиника "риммарита"
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Многие россияне воспринимают растительное мясо как полезный продукт, однако это далеко не так, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.В составе веганских мясных продуктов искусственных ингредиентов намного больше, чем натуральных, рассказала главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, обилие "химических" добавок во многом обесценивает полезные для здоровья свойства растительного мяса.Некоторые вещества, содержащиеся в веганских мясных продуктах, могут приводить к аллергическим реакциям или интоксикации организма, продолжила она."Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит", — уверена Мойсенко.Бывает, что производители растительного мяса используют при изготовлении своей продукции пальмовое масло, а это чрезвычайно вредный для человека компонент, добавила она.Она советует относиться к веганскому мясу как к редкому деликатесу, которому не место в повседневном рационе. Растительный белок лучше получать за счет бобовых продуктов, заключила врач-диетолог.
https://rsport.ria.ru/20220103/pitstsa-1766448922.html
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общество, питание, еда, здоровье, римма мойсенко, россия, клиника "риммарита"
02:15 04.01.2022
 
Врач рассказала, какие опасности поджидают в растительном мясе

Диетолог Мойсенко: в растительном мясе больше искусственных ингредиентов, чем натуральных

© Depositphotos / robertohungerСоевое мясо
Соевое мясо - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Depositphotos / robertohunger
Соевое мясо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Многие россияне воспринимают растительное мясо как полезный продукт, однако это далеко не так, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.
В составе веганских мясных продуктов искусственных ингредиентов намного больше, чем натуральных, рассказала главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко. По ее словам, обилие "химических" добавок во многом обесценивает полезные для здоровья свойства растительного мяса.
"Многие считают, что это полезный продукт, потому что не животного происхождения. Но там присутствуют усилители вкуса, достаточно большое количество крахмала, глютена, много красителей, которые не полезны для человека", — отметила врач-диетолог.
Некоторые вещества, содержащиеся в веганских мясных продуктах, могут приводить к аллергическим реакциям или интоксикации организма, продолжила она.
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"Как минимум это аллергены, как максимум — токсические вещества, в том числе содержащие тяжелые металлы. В итоге человек, который стремится к правильному, натуральному питанию, получает некую бомбу в составе пищи. Здоровья это точно не прибавит", — уверена Мойсенко.
Бывает, что производители растительного мяса используют при изготовлении своей продукции пальмовое масло, а это чрезвычайно вредный для человека компонент, добавила она.
"При переработке пальмового масла всегда используется глицидол (канцерогенное вещество. — Прим. ред.) — это крайне опасно, он достаточно быстро, в течение нескольких лет, может привести к хронизации каких-либо генетически обусловленных болезней", — рассказала Мойсенко.
Она советует относиться к веганскому мясу как к редкому деликатесу, которому не место в повседневном рационе. Растительный белок лучше получать за счет бобовых продуктов, заключила врач-диетолог.
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ОбществоПитаниеЕдаЗдоровьеРимма МойсенкоРоссияКлиника "Риммарита"
 
 
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