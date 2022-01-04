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Это не доллар. Какие деньги никогда не подведут
Аналитик назвал деньги, которые никогда не подведут - РИА Новости, 04.01.2022
Это не доллар. Какие деньги никогда не подведут
Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, ослабил позиции американского доллара относительно других валют, рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T02:15
2022-01-04T02:15
2022-01-04T02:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
швейцария
рэу имени г. в. плеханова
россия
кава ходжа
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, ослабил позиции американского доллара относительно других валют, рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.По его словам, в прошлом году ситуация на валютном рынке изменилась и самой стабильной валютой стал швейцарский франк. Это связано с сильной экономикой и надежной банковской системой страны, пояснил Ходжа.В топ-3 самых стабильных валют также входят японская иена и норвежская крона, отметил эксперт.Что касается ценности к доллару, в топ-3 рейтинга Forex вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.
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экономика, доллар, швейцария, рэу имени г. в. плеханова, россия, кава ходжа
Аналитик назвал деньги, которые никогда не подведут
Экономист Ходжа: самой стабильной валютой 2021 года стал швейцарский франк