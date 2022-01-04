https://ria.ru/20220104/valyuta-1766453240.html

Это не доллар. Какие деньги никогда не подведут

Аналитик назвал деньги, которые никогда не подведут - РИА Новости, 04.01.2022

Это не доллар. Какие деньги никогда не подведут

Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, ослабил позиции американского доллара относительно других валют, рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T02:15

2022-01-04T02:15

2022-01-04T02:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

швейцария

рэу имени г. в. плеханова

россия

кава ходжа

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Мировой кризис, связанный с пандемией коронавируса, ослабил позиции американского доллара относительно других валют, рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.По его словам, в прошлом году ситуация на валютном рынке изменилась и самой стабильной валютой стал швейцарский франк. Это связано с сильной экономикой и надежной банковской системой страны, пояснил Ходжа.В топ-3 самых стабильных валют также входят японская иена и норвежская крона, отметил эксперт.Что касается ценности к доллару, в топ-3 рейтинга Forex вошли кувейтский динар, динар Бахрейна, оманский риал и иорданский динар.

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швейцария

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экономика, доллар, швейцария, рэу имени г. в. плеханова, россия, кава ходжа