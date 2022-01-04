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Супертег Наука 2022 - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220104/vaktsina-1766521595.html
В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19
В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022
В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19
"Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T03:55
2022-01-04T09:26
наука
москва
сергей чемезов
ростех
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. "Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.Чемезов добавил, что уже есть хорошие результаты исследований, но остались вещи, над которыми еще следует поработать.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заразившихся коронавирусом не превышает четырех процентов.Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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москва, сергей чемезов, ростех, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:55 04.01.2022 (обновлено: 09:26 04.01.2022)
 
В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19

Глава "Ростеха" Чемезов: единую вакцину от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. "Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Пока работаем. В следующем году. Нужно провести все испытания, чтобы было безопасно, прежде всего, и эффективно", — сказал он.

Чемезов добавил, что уже есть хорошие результаты исследований, но остались вещи, над которыми еще следует поработать.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заразившихся коронавирусом не превышает четырех процентов.
Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.
В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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