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В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19
В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022
В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19
"Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T03:55
2022-01-04T03:55
2022-01-04T09:26
наука
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сергей чемезов
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. "Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.Чемезов добавил, что уже есть хорошие результаты исследований, но остались вещи, над которыми еще следует поработать.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заразившихся коронавирусом не превышает четырех процентов.Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".
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москва, сергей чемезов, ростех, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:55 04.01.2022 (обновлено: 09:26 04.01.2022)
В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19
Глава "Ростеха" Чемезов: единую вакцину от гриппа и COVID-19 представят в 2022 году