https://ria.ru/20220104/vaktsina-1766521595.html

В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19

В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022

В "Ростехе" рассказали, когда появится единая вакцина от гриппа и COVID-19

"Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T03:55

2022-01-04T03:55

2022-01-04T09:26

наука

москва

сергей чемезов

ростех

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. "Ростех" в 2022 году представит первые результаты разработки единой вакцины от гриппа и коронавируса, заявил РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.Чемезов добавил, что уже есть хорошие результаты исследований, но остались вещи, над которыми еще следует поработать.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заразившихся коронавирусом не превышает четырех процентов.Прививку можно сделать в любом российском регионе. В августе прошлого года Минздрав зарегистрировал "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН.В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата "Спутник Лайт", а в конце августа — "ЭпиВакКороны-Н" от "Вектора". В ноябре одобрили первую в России вакцину для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766496190.html

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