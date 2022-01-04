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https://ria.ru/20220104/ukraina-1766585216.html
Как Боррель "развел" Украину
Киевский экономист рассказал, как Боррель "развел" Украину - РИА Новости, 04.01.2022
Как Боррель "развел" Украину
Европейский Союз не заинтересован в развитии украинской экономики, наоборот, ЕС выигрывает от потока трудовых мигрантов из Украины. Таким мнением поделился в... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:09
2022-01-04T22:09
экономика
украина
европа
арсений яценюк
евросоюз
жозеп боррель
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Европейский Союз не заинтересован в развитии украинской экономики, наоборот, ЕС выигрывает от потока трудовых мигрантов из Украины. Таким мнением поделился в эфире телеканала "Наш" украинский экономист Юрий Атаманюк."Что такое Жозеп Боррель? Я помню его слова, когда он сказал, что Европа не банкомат. Так я расскажу, кто для кого является банкоматом. И докажу, что Украина является банкоматом для Европы", — сказал эксперт.По его словам, в Европе работают семь миллионов трудовых мигрантов из Украины. По подсчетам Атаманюка, эти люди в Евросоюзе "создают в два раза больше ВВП, чем на Украине". Он подчеркнул, что европейцам это выгодно, и они стараются всеми силами такое положение сохранить.При этом, по его мнению, Киев не выигрывает в сложившейся ситуации, так как украинская экономика "упала в три раза" с момента управления страной премьер-министром Арсением Яценюком.Также Атаманюк отметил, что из-за соглашений с ЕС Украина "вынуждена покупать газ по завышенным в десять раз ценам", несмотря на то, что страна "находится ближе всего к России".Специалист добавил, что в будущем украинский рынок наводнят европейские товары, как "в девяностые годы", что окончательно уничтожит собственную промышленность.Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.
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экономика, украина, европа, арсений яценюк, евросоюз, жозеп боррель
22:09 04.01.2022
 
Киевский экономист рассказал, как Боррель "развел" Украину

Украинский экономист Атаманюк: Украина — это банкомат для Европы

© REUTERS / Valentyn OgirenkoФлаг Украины над Киевом
Флаг Украины над Киевом - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Европейский Союз не заинтересован в развитии украинской экономики, наоборот, ЕС выигрывает от потока трудовых мигрантов из Украины. Таким мнением поделился в эфире телеканала "Наш" украинский экономист Юрий Атаманюк.
"Что такое Жозеп Боррель? Я помню его слова, когда он сказал, что Европа не банкомат. Так я расскажу, кто для кого является банкоматом. И докажу, что Украина является банкоматом для Европы", — сказал эксперт.
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По его словам, в Европе работают семь миллионов трудовых мигрантов из Украины. По подсчетам Атаманюка, эти люди в Евросоюзе "создают в два раза больше ВВП, чем на Украине". Он подчеркнул, что европейцам это выгодно, и они стараются всеми силами такое положение сохранить.
При этом, по его мнению, Киев не выигрывает в сложившейся ситуации, так как украинская экономика "упала в три раза" с момента управления страной премьер-министром Арсением Яценюком.
Также Атаманюк отметил, что из-за соглашений с ЕС Украина "вынуждена покупать газ по завышенным в десять раз ценам", несмотря на то, что страна "находится ближе всего к России".
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