В США передумали принимать Украину в НАТО

18:51 04.01.2022 (обновлено: 19:18 04.01.2022)
В США назвали стратегию по Украине ошибкой
Издатель The Nation Хойвел: США должны отказаться от идеи принятия Украины в НАТО
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вступление Киева в Североатлантический альянс спровоцирует негативные последствия для самой Украины. Таким мнением поделилась издатель и редакционный директор журнала The Nation, вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел.
"Запад должен понять, что попытки принять Киев в НАТО вызовут глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилят озабоченность России. То, что по сути было гражданской войной, стало войной третьих сторон, точкой сосредоточения опасных геополитических сил на карте", — сказала она. Слова опубликованы на сайте неправительственной организации Institute for Public Accuracy.
По мнению Хойвел, только разумный диалог и политическое урегулирование помогут вернуть Украину "на путь к долгосрочной стабильности и к некоему подобию мира".
Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.
После Евромайдана и смены власти в феврале 2014 года Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В июне прошлого года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. При этом в НАТО подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в альянсе.
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