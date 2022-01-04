https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

В США передумали принимать Украину в НАТО

В США назвали стратегию по Украине ошибкой - РИА Новости, 04.01.2022

В США передумали принимать Украину в НАТО

Вступление Киева в Североатлантический альянс спровоцирует негативные последствия для самой Украины. Таким мнением поделилась издатель и редакционный директор... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T18:51

2022-01-04T18:51

2022-01-04T19:18

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вступление Киева в Североатлантический альянс спровоцирует негативные последствия для самой Украины. Таким мнением поделилась издатель и редакционный директор журнала The Nation, вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел."Запад должен понять, что попытки принять Киев в НАТО вызовут глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилят озабоченность России. То, что по сути было гражданской войной, стало войной третьих сторон, точкой сосредоточения опасных геополитических сил на карте", — сказала она. Слова опубликованы на сайте неправительственной организации Institute for Public Accuracy. Американский эксперт также предостерегла Белый дом от призывов к санкциям против России и усиления конфронтационной позиции по отношению к Москве. Это чрезвычайно опасно и не отвечает интересам США, заключила она.По мнению Хойвел, только разумный диалог и политическое урегулирование помогут вернуть Украину "на путь к долгосрочной стабильности и к некоему подобию мира".Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.После Евромайдана и смены власти в феврале 2014 года Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В июне прошлого года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. При этом в НАТО подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в альянсе.

https://ria.ru/20220104/nato-1766506671.html

https://ria.ru/20220102/nadezhda-1766401662.html

https://ria.ru/20211231/nato-1766292831.html

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в мире, украина, сша, нато, россия