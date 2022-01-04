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https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html
В США передумали принимать Украину в НАТО
В США назвали стратегию по Украине ошибкой - РИА Новости, 04.01.2022
В США передумали принимать Украину в НАТО
Вступление Киева в Североатлантический альянс спровоцирует негативные последствия для самой Украины. Таким мнением поделилась издатель и редакционный директор... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T18:51
2022-01-04T19:18
в мире
украина
сша
нато
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вступление Киева в Североатлантический альянс спровоцирует негативные последствия для самой Украины. Таким мнением поделилась издатель и редакционный директор журнала The Nation, вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел."Запад должен понять, что попытки принять Киев в НАТО вызовут глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилят озабоченность России. То, что по сути было гражданской войной, стало войной третьих сторон, точкой сосредоточения опасных геополитических сил на карте", — сказала она. Слова опубликованы на сайте неправительственной организации Institute for Public Accuracy. Американский эксперт также предостерегла Белый дом от призывов к санкциям против России и усиления конфронтационной позиции по отношению к Москве. Это чрезвычайно опасно и не отвечает интересам США, заключила она.По мнению Хойвел, только разумный диалог и политическое урегулирование помогут вернуть Украину "на путь к долгосрочной стабильности и к некоему подобию мира".Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.После Евромайдана и смены власти в феврале 2014 года Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В июне прошлого года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. При этом в НАТО подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в альянсе.
https://ria.ru/20220104/nato-1766506671.html
https://ria.ru/20220102/nadezhda-1766401662.html
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в мире, украина, сша, нато, россия
18:51 04.01.2022 (обновлено: 19:18 04.01.2022)
 
В США назвали стратегию по Украине ошибкой

Издатель The Nation Хойвел: США должны отказаться от идеи принятия Украины в НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Вступление Киева в Североатлантический альянс спровоцирует негативные последствия для самой Украины. Таким мнением поделилась издатель и редакционный директор журнала The Nation, вице-президент Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Катрина ванден Хойвел.
"Запад должен понять, что попытки принять Киев в НАТО вызовут глубокие исторические разногласия внутри Украины и усилят озабоченность России. То, что по сути было гражданской войной, стало войной третьих сторон, точкой сосредоточения опасных геополитических сил на карте", — сказала она. Слова опубликованы на сайте неправительственной организации Institute for Public Accuracy.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
08:00
НАТО готовится сделать из Финляндии новую Украину
Американский эксперт также предостерегла Белый дом от призывов к санкциям против России и усиления конфронтационной позиции по отношению к Москве. Это чрезвычайно опасно и не отвечает интересам США, заключила она.
По мнению Хойвел, только разумный диалог и политическое урегулирование помогут вернуть Украину "на путь к долгосрочной стабильности и к некоему подобию мира".
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 06:04
В Киеве заявили, что Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО
Расширение НАТО на восток и размещение наступательных вооружений на территории Украины — красные линии для Москвы. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. Для урегулирования существующих озабоченностей российские власти предложили США и Североатлантическому альянсу заключить договоры и соглашения о гарантиях безопасности. Москва, Вашингтон и Брюссель в различных форматах обсудят эту инициативу в январе.
После Евромайдана и смены власти в феврале 2014 года Украина возобновила курс на вступление в НАТО. В июне прошлого года Североатлантический совет предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями. При этом в НАТО подчеркнули, что этот статус не влияет на решение о членстве страны в альянсе.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 13:22
НАТО уже вступила на Украину, заявили в Госдуме
 
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