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На Украине увидели риск потери безвизового режима с ЕС
На Украине увидели риск потери безвизового режима с ЕС - РИА Новости, 04.01.2022
На Украине увидели риск потери безвизового режима с ЕС
Поток мигрантов из Белоруссии на Украину может создать риск утраты безвизового режима со странами Евросоюза, считает глава украинской государственной... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:08
2022-01-04T16:08
в мире
украина
грузия
белоруссия
минск
еврокомиссия
совет ес
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Поток мигрантов из Белоруссии на Украину может создать риск утраты безвизового режима со странами Евросоюза, считает глава украинской государственной миграционной службы Наталия Науменко.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает, планов его отменять нет."Мы все понимаем, что цель этих мигрантов - не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", - сказала Науменко в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.По ее словам, пока Украину обходит миграционный кризис, не наблюдается значительного роста законной или незаконной миграции. "Украина и без учета миграционного кризиса на белорусско-польской границе является интересной и привлекательной страной для мигрантов. Это обязательно следует учитывать и действовать всегда оперативно, принимая во внимание быстрые изменения в миграционных процессах", - сказала она.Науменко отметила, что миграционная служба постоянно усиливает меры по противодействию нелегальной миграции, и не только из Белоруссии, и считает это направление одним из приоритетных.У ЕС безвизовый режим с 61 государством. Он позволяет гражданам этих стран въезжать на территорию Евросоюза на период до 90 дней без предварительного получения въездной визы. Молдавия присоединилась к этому режиму в 2014 году, Грузия и Украина - в 2017. Еврокомиссия контролирует соблюдение странами-партнерами условий для либерализации визового режима и готовит соответствующие доклады для Европарламента и Совета ЕС.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211216/ukraina-1763972410.html
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в мире, украина, грузия, белоруссия, минск, еврокомиссия, совет ес, дмитрий кулеба, европарламент
16:08 04.01.2022
 
На Украине увидели риск потери безвизового режима с ЕС

Глава миграционной службы Украины Науменко: Киев может потерять безвизовый режим с ЕС

© REUTERS / Valentyn OgirenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Украинский флаг в Киеве
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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Поток мигрантов из Белоруссии на Украину может создать риск утраты безвизового режима со странами Евросоюза, считает глава украинской государственной миграционной службы Наталия Науменко.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает, планов его отменять нет.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 08:00
"Без Путина": почему у Европы и Украины ничего не получается
"Мы все понимаем, что цель этих мигрантов - не Украина, а дальнейшее перемещение в страны Европы. Существуют определенные риски, связанные с этой ситуацией, в частности это риск потери безвиза из-за наличия неконтролируемой миграции из Украины. Это же как раз одно из условий приостановления безвиза", - сказала Науменко в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном во вторник.
По ее словам, пока Украину обходит миграционный кризис, не наблюдается значительного роста законной или незаконной миграции. "Украина и без учета миграционного кризиса на белорусско-польской границе является интересной и привлекательной страной для мигрантов. Это обязательно следует учитывать и действовать всегда оперативно, принимая во внимание быстрые изменения в миграционных процессах", - сказала она.
Науменко отметила, что миграционная служба постоянно усиливает меры по противодействию нелегальной миграции, и не только из Белоруссии, и считает это направление одним из приоритетных.
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4 декабря 2021, 18:52
На Украине потребовали от Европы разобраться с "российским троянским конем"
У ЕС безвизовый режим с 61 государством. Он позволяет гражданам этих стран въезжать на территорию Евросоюза на период до 90 дней без предварительного получения въездной визы. Молдавия присоединилась к этому режиму в 2014 году, Грузия и Украина - в 2017. Еврокомиссия контролирует соблюдение странами-партнерами условий для либерализации визового режима и готовит соответствующие доклады для Европарламента и Совета ЕС.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
 
В миреУкраинаГрузияБелоруссияМинскЕврокомиссияСовет ЕСДмитрий КулебаЕвропарламент
 
 
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