Украинский город Трускавец остался без водоснабжения из-за долгов
Украинский курортный город Трускавец остался без водоснабжения из-за долгов
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды
Девушка записывает показания счетчиков учета холодной и горячей воды
КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Курортный город Трускавец во Львовской области Украины остался без водоснабжения в связи с окончанием действия договора, сообщила во вторник пресс-служба департамента гражданской защиты населения областной государственной администрации.
"В связи с тем, что между ООО "Трускавецкий водоканал" и коммунальным предприятием "Дрогобычводоканал" не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, с 9.00 (10.00 мск) 3 января "Дрогобычводоканал" прекратил подачу воды в город Трускавец. Подписание договора намечено на 4 января", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
Пресс-служба "Дрогобычводоканала" также сообщила, что предприятие не предоставляет услуги "Трускавецкому водоканалу" в связи с тем, что старый договор закончился 1 января, а новый не подписан. "Также информируем, что на 3 января 2022 года долг ООО "Трускавецкий водоканал" перед КП "Дрогобычводоканал" составляет 12,5 миллиона гривен (около 456,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении.
Жители города возмущены ситуацией и намерены в среду протестовать возле здания горсовета, если водоснабжение не возобновят. "Если сегодня не дадут воду, завтра собираемся на 10.00 (11.00 мск) у городского совета", – пишут в местной группе в Facebook.
Трускавец - уникальный бальнеологический курорт, расположенный в предгорье Карпат. Он славится минеральными водами, которых насчитывается 14 источников.