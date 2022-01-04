https://ria.ru/20220104/ukraina-1766545659.html

Эксперт назвал Украину "болевой точкой" в отношениях России и ФРГ

Эксперт назвал Украину "болевой точкой" в отношениях России и ФРГ - РИА Новости, 04.01.2022

Эксперт назвал Украину "болевой точкой" в отношениях России и ФРГ

Украинский вопрос станет одной из "болевых точек" во взаимоотношениях России и Германии в наступившем 2022 году, считает независимый эксперт-политолог Александр РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:35

2022-01-04T13:35

2022-01-04T13:35

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Украинский вопрос станет одной из "болевых точек" во взаимоотношениях России и Германии в наступившем 2022 году, считает независимый эксперт-политолог Александр Камкин."Украина, "нормандский формат" (по Донбассу; РФ, Украина, ФРГ, Франция - ред.) – это один из аспектов германо-российских отношений, конечно. Пока вопрос открыт, осмелится ли в итоге Киев на вооруженную провокацию на Донбассе, либо же российская превентивная политика позволит этого избежать", - сказал РИА Новости эксперт.Он уточнил, что к провокации украинское руководство сильно подталкивают, как внутренние силы в лице ультранационалистов, так и внешние – в лице представителей Запада, и в этой связи "ситуация будет непростой".Помимо этого, по словам Камкина, Германии придется лавировать. Как пояснил собеседник агентства, с одной стороны, есть канцлер ФРГ Олаф Шольц и его преемники в переговорах в "нормандском формате", с другой стороны, Берлин делает уступки Киеву как в вопросах газового транзита, так и в других аспектах, в том числе касающихся территориальной целостности Украины. "Поэтому здесь все будет достаточно сложно", - резюмировал политолог.Ранее источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

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в мире, франция, москва, дмитрий козак, александр камкин, россия, йенс плетнер