https://ria.ru/20220104/ugroza-1766520161.html

Бывший хозяин "Черкизона" пообещал прикончить известного российского журналиста

Журналист Мамонтов сообщил об угрозах убийства от экс-хозяина "Черкизона" - РИА Новости, 04.01.2022

Бывший хозяин "Черкизона" пообещал прикончить известного российского журналиста

Журналист Аркадий Мамонтов в эфире телеканала "Россия 1" обратился в Следственный комитет из-за угроз бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T03:11

2022-01-04T03:11

2022-01-04T13:19

аркадий мамонтов

происшествия

черногория

тельман исмаилов

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Журналист Аркадий Мамонтов в эфире телеканала "Россия 1" обратился в Следственный комитет из-за угроз бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.Канал показал часть интервью скрывающегося от правосудия бизнесмена азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву, в котором предприниматель заявил, что автору журналистских расследований о нарушениях на Черкизовском рынке Мамонтову "надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, и пишет то, что не имеет место быть".Журналист также заявил о достоверности всех фактов, упомянутых в его репортажах о нарушениях на Черкизовском рынке.Исмаилова и его брата Вагифа объявили в международный розыск. В России им предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет в колонии строгого режима.Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России сообщила РИА Новости, что направила в МВД и Минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении убежища.

https://ria.ru/20211117/ismailov-1759518797.html

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аркадий мамонтов, происшествия, черногория, тельман исмаилов, россия