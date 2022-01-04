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Бывший хозяин "Черкизона" пообещал прикончить известного российского журналиста
Журналист Мамонтов сообщил об угрозах убийства от экс-хозяина "Черкизона" - РИА Новости, 04.01.2022
Бывший хозяин "Черкизона" пообещал прикончить известного российского журналиста
Журналист Аркадий Мамонтов в эфире телеканала "Россия 1" обратился в Следственный комитет из-за угроз бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T03:11
2022-01-04T03:11
2022-01-04T13:19
аркадий мамонтов
происшествия
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тельман исмаилов
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Журналист Аркадий Мамонтов в эфире телеканала "Россия 1" обратился в Следственный комитет из-за угроз бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.Канал показал часть интервью скрывающегося от правосудия бизнесмена азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву, в котором предприниматель заявил, что автору журналистских расследований о нарушениях на Черкизовском рынке Мамонтову "надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, и пишет то, что не имеет место быть".Журналист также заявил о достоверности всех фактов, упомянутых в его репортажах о нарушениях на Черкизовском рынке.Исмаилова и его брата Вагифа объявили в международный розыск. В России им предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет в колонии строгого режима.Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России сообщила РИА Новости, что направила в МВД и Минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении убежища.
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аркадий мамонтов, происшествия, черногория, тельман исмаилов, россия
03:11 04.01.2022 (обновлено: 13:19 04.01.2022)
Журналист Мамонтов сообщил об угрозах убийства от экс-хозяина "Черкизона"
Журналист Мамонтов: обращаюсь в СК из-за угроз экс-владельца Черкизовского рынка Исмаилова
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Журналист Аркадий Мамонтов
в эфире телеканала "Россия 1
" обратился в Следственный комитет из-за угроз бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Канал показал часть интервью скрывающегося от правосудия бизнесмена азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву, в котором предприниматель заявил, что автору журналистских расследований о нарушениях на Черкизовском рынке Мамонтову "надо за своим здоровьем следить, потому что он немножко болеет и ходит там, где не надо, и пишет то, что не имеет место быть".
"(Слова Исмаилова. — Прим. ред.) более чем прозрачный намек на то, что мне угрожает опасность и что он готовит на меня покушение. Я обращаюсь в Следственный комитет Российской Федерации. (Прошу. — Прим. ред.) рассматривать мое сегодняшнее интервью "Дежурной части" как официальное заявление о готовящемся покушении Исмаилова на меня", — сказал Мамонтов.
Журналист также заявил о достоверности всех фактов, упомянутых в его репортажах о нарушениях на Черкизовском рынке.
Исмаилова и его брата Вагифа объявили в международный розыск. В России им предъявили обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет в колонии строгого режима.
Исмаилов получил политическое убежище в Черногории. Генеральная прокуратура России сообщила РИА Новости, что направила в МВД и Минюст Черногории
обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении убежища.