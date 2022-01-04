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На Россию надвигается "цунами"
Россиян предупредили о "погодном цунами" - РИА Новости, 04.01.2022
На Россию надвигается "цунами"
Жителей Поволжья и Урала ждет так называемое погодное цунами 6 и 7 января, когда резко повысится температура воздуха, заявил метеоролог Александр Шувалов. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:23
2022-01-04T16:34
общество
самара
челябинск
поволжье
погода
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Жителей Поволжья и Урала ждет так называемое погодное цунами 6 и 7 января, когда резко повысится температура воздуха, заявил метеоролог Александр Шувалов."Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается минус 25-30 градусов, а уже утром 7 января 1 в Уфе ноль, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске ноль — плюс один. Девятого января в Екатеринбурге вновь минус 20", — объяснил специалист в беседе с "ura.ru".По словам Шувалова, такая же ситуация будет наблюдаться в Тюмени и Омске."Когда идет такой вал теплого воздуха, происходит не только подъем температур, но и наблюдаются сильные осадки. В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады, мокрый снег", — добавил он.Шувалов отметил, что в столице и сопредельных регионах тоже изменится температура воздуха, но не так сильно, как в Поволжье и на Урале.
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общество, самара, челябинск, поволжье, погода, россия
16:23 04.01.2022 (обновлено: 16:34 04.01.2022)
 
Россиян предупредили о "погодном цунами"

Метеоролог Шувалов предупредил о "погодном цунами" в российских регионах

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Жителей Поволжья и Урала ждет так называемое погодное цунами 6 и 7 января, когда резко повысится температура воздуха, заявил метеоролог Александр Шувалов.
"Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается минус 25-30 градусов, а уже утром 7 января 1 в Уфе ноль, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске ноль — плюс один. Девятого января в Екатеринбурге вновь минус 20", — объяснил специалист в беседе с "ura.ru".
По словам Шувалова, такая же ситуация будет наблюдаться в Тюмени и Омске.
"Когда идет такой вал теплого воздуха, происходит не только подъем температур, но и наблюдаются сильные осадки. В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады, мокрый снег", — добавил он.
Шувалов отметил, что в столице и сопредельных регионах тоже изменится температура воздуха, но не так сильно, как в Поволжье и на Урале.
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