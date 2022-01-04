https://ria.ru/20220104/tsunami-1766560831.html
На Россию надвигается "цунами"
Россиян предупредили о "погодном цунами" - РИА Новости, 04.01.2022
На Россию надвигается "цунами"
Жителей Поволжья и Урала ждет так называемое погодное цунами 6 и 7 января, когда резко повысится температура воздуха, заявил метеоролог Александр Шувалов. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:23
2022-01-04T16:23
2022-01-04T16:34
общество
самара
челябинск
поволжье
погода
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639092_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_239f31749079cbf0780554b71e57fc73.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Жителей Поволжья и Урала ждет так называемое погодное цунами 6 и 7 января, когда резко повысится температура воздуха, заявил метеоролог Александр Шувалов."Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается минус 25-30 градусов, а уже утром 7 января 1 в Уфе ноль, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске ноль — плюс один. Девятого января в Екатеринбурге вновь минус 20", — объяснил специалист в беседе с "ura.ru".По словам Шувалова, такая же ситуация будет наблюдаться в Тюмени и Омске."Когда идет такой вал теплого воздуха, происходит не только подъем температур, но и наблюдаются сильные осадки. В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады, мокрый снег", — добавил он.Шувалов отметил, что в столице и сопредельных регионах тоже изменится температура воздуха, но не так сильно, как в Поволжье и на Урале.
https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html
самара
челябинск
поволжье
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765639092_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bdcd0cc9e2a71df8b0912a8c891ac527.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самара, челябинск, поволжье, погода, россия
16:23 04.01.2022 (обновлено: 16:34 04.01.2022)
Россиян предупредили о "погодном цунами"
Метеоролог Шувалов предупредил о "погодном цунами" в российских регионах