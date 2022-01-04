https://ria.ru/20220104/tsunami-1766560831.html

На Россию надвигается "цунами"

Россиян предупредили о "погодном цунами" - РИА Новости, 04.01.2022

На Россию надвигается "цунами"

Жителей Поволжья и Урала ждет так называемое погодное цунами 6 и 7 января, когда резко повысится температура воздуха, заявил метеоролог Александр Шувалов. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T16:23

2022-01-04T16:23

2022-01-04T16:34

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самара

челябинск

поволжье

погода

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Жителей Поволжья и Урала ждет так называемое погодное цунами 6 и 7 января, когда резко повысится температура воздуха, заявил метеоролог Александр Шувалов."Например, еще утром 6 января в Самаре, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге ожидается минус 25-30 градусов, а уже утром 7 января 1 в Уфе ноль, а во второй половине дня в Екатеринбурге и Челябинске ноль — плюс один. Девятого января в Екатеринбурге вновь минус 20", — объяснил специалист в беседе с "ura.ru".По словам Шувалова, такая же ситуация будет наблюдаться в Тюмени и Омске."Когда идет такой вал теплого воздуха, происходит не только подъем температур, но и наблюдаются сильные осадки. В средней полосе — Москва, Тула, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Поволжье — ожидаются обильные снегопады, мокрый снег", — добавил он.Шувалов отметил, что в столице и сопредельных регионах тоже изменится температура воздуха, но не так сильно, как в Поволжье и на Урале.

https://ria.ru/20220104/pogoda-1766517444.html

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общество, самара, челябинск, поволжье, погода, россия