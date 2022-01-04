https://ria.ru/20220104/tranzit-1766574231.html

Науседа назвал ответственного за транзит "Беларуськалия" через Литву

Науседа назвал ответственного за транзит "Беларуськалия" через Литву - РИА Новости, 04.01.2022

Науседа назвал ответственного за транзит "Беларуськалия" через Литву

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ответственность за продолжающийся транзит "Беларуськалия" через территорию Литвы лежит на профильных министерствах,... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T19:21

2022-01-04T19:21

2022-01-04T19:22

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МОСКВА 4 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ответственность за продолжающийся транзит "Беларуськалия" через территорию Литвы лежит на профильных министерствах, а не только на руководителях предприятий."Это (транзит продукции "Беларуськалия" - ред.) - ответственность компетентных министерств, но был выбран другой путь - всю ответственность возложили на руководителя предприятия ("Литовские железные дороги" Мантаса Бартушку - ред.), и, как вы видите, у общества есть четкое мнение, что такое перекладывание ответственности неприемлемо", - заявил Науседа в эфире литовского Новостного радио.Президент также выразил сожаление, что за четыре месяца не было сделано необходимой подготовки к остановке транзита продукции "Беларуськалия" через Литву.В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.

https://ria.ru/20211224/shtraf-1765339127.html

https://ria.ru/20211212/litva-1763362412.html

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в мире, литва, сша, беларуськалий, гитанас науседа