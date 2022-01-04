19:21 04.01.2022 (обновлено: 19:22 04.01.2022)
Науседа назвал ответственного за транзит "Беларуськалия" через Литву
Президент Науседа: за транзит "Беларуськалия" через Литву отвечают министерства
Президент Литвы Гитанас Науседа
МОСКВА 4 янв - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ответственность за продолжающийся транзит "Беларуськалия" через территорию Литвы лежит на профильных министерствах, а не только на руководителях предприятий.
"Это (транзит продукции "Беларуськалия" - ред.) - ответственность компетентных министерств, но был выбран другой путь - всю ответственность возложили на руководителя предприятия ("Литовские железные дороги" Мантаса Бартушку - ред.), и, как вы видите, у общества есть четкое мнение, что такое перекладывание ответственности неприемлемо", - заявил Науседа в эфире литовского Новостного радио.
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Президент также выразил сожаление, что за четыре месяца не было сделано необходимой подготовки к остановке транзита продукции "Беларуськалия" через Литву.
В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против "Беларуськалия", а "Литовские железные дороги" продолжили транзит белорусской продукции через территорию Литвы, за который уже получили предоплату. Главы МИД и минтранса подали заявления об отставке, однако премьер прошения не удовлетворила. В отставку ушел глава ЛЖД Мантас Бартушка.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что ситуация вокруг "Беларуськалия" нанесла большой вред репутации государства. На этом фоне минтранс Литвы сообщал о планах предложить правительству ввести путем принятия закона санкции против "Беларуськалия" на национальном уровне. С этой целью министерство подготовило законопроект, который запрещает транзит товаров из Белоруссии.
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