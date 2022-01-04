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В Госдепе призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД

В Госдепе призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД - РИА Новости, 04.01.2022

В Госдепе призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД

Прогресс на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене скромный, Вашингтон ждет, что Тегеран станет относиться к вопросу серьезно, заявил представитель... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T22:38

2022-01-04T22:38

2022-01-04T22:51

в мире

сша

иран

вашингтон (город)

тегеран (город)

государственный департамент сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Прогресс на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене скромный, Вашингтон ждет, что Тегеран станет относиться к вопросу серьезно, заявил представитель госдепа Нед Прайс.По его словам, в интересах США "остается достичь совместного возвращения к СВПД", что невозможно, если Иран продолжит шаги по развитию своей атомной программы.Прайс отметил, что ситуация остается неоднозначной, США считают, что Иран "должен серьезно рассматривать" переговорный процесс.

https://ria.ru/20211228/vozobnovlenie-1765919860.html

сша

иран

вашингтон (город)

тегеран (город)

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в мире, сша, иран, вашингтон (город), тегеран (город), государственный департамент сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс