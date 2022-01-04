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В Госдепе призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД
В Госдепе призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД - РИА Новости, 04.01.2022
В Госдепе призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД
Прогресс на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене скромный, Вашингтон ждет, что Тегеран станет относиться к вопросу серьезно, заявил представитель... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:38
2022-01-04T22:38
2022-01-04T22:51
в мире
сша
иран
вашингтон (город)
тегеран (город)
государственный департамент сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
нед прайс
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Прогресс на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене скромный, Вашингтон ждет, что Тегеран станет относиться к вопросу серьезно, заявил представитель госдепа Нед Прайс.По его словам, в интересах США "остается достичь совместного возвращения к СВПД", что невозможно, если Иран продолжит шаги по развитию своей атомной программы.Прайс отметил, что ситуация остается неоднозначной, США считают, что Иран "должен серьезно рассматривать" переговорный процесс.
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сша
иран
вашингтон (город)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, иран, вашингтон (город), тегеран (город), государственный департамент сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), нед прайс
22:38 04.01.2022 (обновлено: 22:51 04.01.2022)
В Госдепе призвали Иран серьезнее относиться к переговорам по СВПД
В Госдепе США сообщили о скромном прогрессе на переговорах о возобновлении СВПД с Ираном