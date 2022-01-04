https://ria.ru/20220104/sud-1766565808.html

Суд отказал в замене наказания экс-главе Коми Гайзеру

Суд отказал в замене наказания экс-главе Коми Гайзеру - РИА Новости, 04.01.2022

Суд отказал в замене наказания экс-главе Коми Гайзеру

Бежецкий межрайонный суд Тверской области отказал бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T17:12

2022-01-04T17:12

2022-01-04T17:16

происшествия

тверская область

москва

вячеслав гайзер

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Бежецкий межрайонный суд Тверской области отказал бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, значится в картотеке дел суда.На сайте суда указано, что требование "о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ" в отношении Гайзера поступило в ноябре 2021 года. Решение вынесено на заседании 29 декабря."Результат рассмотрения... отказано", - указано на сайте суда.Согласно обвинению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, как полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года. Экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201221/gayzer-1590245821.html

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происшествия, тверская область, москва, вячеслав гайзер, следственный комитет россии (ск рф), россия