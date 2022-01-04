17:12 04.01.2022 (обновлено: 17:16 04.01.2022)
Суд отказал в замене наказания экс-главе Коми Гайзеру
Суд отказался заменить наказание экс-главе Коми Гайзеру на принудительные работы
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в суде. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Бежецкий межрайонный суд Тверской области отказал бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, значится в картотеке дел суда.
На сайте суда указано, что требование "о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ" в отношении Гайзера поступило в ноябре 2021 года. Решение вынесено на заседании 29 декабря.
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"Результат рассмотрения... отказано", - указано на сайте суда.
Согласно обвинению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, как полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года. Экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.