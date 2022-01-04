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Суд отказал в замене наказания экс-главе Коми Гайзеру
Суд отказал в замене наказания экс-главе Коми Гайзеру - РИА Новости, 04.01.2022
Суд отказал в замене наказания экс-главе Коми Гайзеру
Бежецкий межрайонный суд Тверской области отказал бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:12
2022-01-04T17:16
происшествия
тверская область
москва
вячеслав гайзер
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Бежецкий межрайонный суд Тверской области отказал бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, значится в картотеке дел суда.На сайте суда указано, что требование "о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ" в отношении Гайзера поступило в ноябре 2021 года. Решение вынесено на заседании 29 декабря."Результат рассмотрения... отказано", - указано на сайте суда.Согласно обвинению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, как полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года. Экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
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происшествия, тверская область, москва, вячеслав гайзер, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:12 04.01.2022 (обновлено: 17:16 04.01.2022)
 
Суд отказал в замене наказания экс-главе Коми Гайзеру

Суд отказался заменить наказание экс-главе Коми Гайзеру на принудительные работы

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭкс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в суде
Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в суде - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в суде. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 4 янв - РИА Новости. Бежецкий межрайонный суд Тверской области отказал бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру в замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, значится в картотеке дел суда.
На сайте суда указано, что требование "о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания в виде принудительных работ" в отношении Гайзера поступило в ноябре 2021 года. Решение вынесено на заседании 29 декабря.
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Экс-глава Коми Гайзер не признал вину по новому делу
"Результат рассмотрения... отказано", - указано на сайте суда.
Согласно обвинению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, как полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года. Экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
 
ПроисшествияТверская областьМоскваВячеслав ГайзерСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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