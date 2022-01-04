https://ria.ru/20220104/sud-1766547349.html
В США суд отклонил иск мальчика с обложки альбома группы Nirvana
В США суд отклонил иск мальчика с обложки альбома группы Nirvana - РИА Новости, 04.01.2022
В США суд отклонил иск мальчика с обложки альбома группы Nirvana
Американский суд отклонил иск мужчины, фото которого, когда он был ребенком, появилось на обложке альбома Nevermind в 1991 году, к рок-группе Nirvana, но... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:01
2022-01-04T14:01
2022-01-04T14:01
сша
nirvana
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Американский суд отклонил иск мужчины, фото которого, когда он был ребенком, появилось на обложке альбома Nevermind в 1991 году, к рок-группе Nirvana, но разрешил внести изменения в документ, сообщает специализированное издание Spin.В декабре 2021 года адвокаты, представляющие участников группы Nirvana, попросили суд отклонить иск. Адвокаты культовой группы, как сообщали СМИ, подали ходатайство в окружной суд в США, заявив об истечении срока давности в деле по иску мужчины с обложки Спенсера Элдена, а также "абсурдности" претензий.По данным издания, в понедельник окружной суд в Центральной Калифорнии отклонил исковое заявление, "разрешив внести изменения". Судья Фернандо Олгуин принял такое решение, потому что юристы Элдена должны были до 30 декабря оспорить ходатайство адвокатов группы.Теперь у команды Элдена есть время до 13 января, чтобы успеть подать второй иск. Однако, поясняет издание, если представители мужчины не уложатся в этот срок, они после этого не смогут вновь подать заявление. Если же они успеют, юристы Nirvana могут до 27 января ответить на повторно поданный иск.В августе 2021 года Спенсер Элден, который будучи младенцем появился на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind, подал иск на музыкантов, в котором заявил, что его изображение в обнаженном виде является детской порнографией. Речь идет о ставшей одной из самых узнаваемых обложек музыкального альбома всех времен. На ней изображен голый младенец под водой в бассейне. На снимок наложено изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой якобы плывет ребенок.
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сша, nirvana, культура
В США суд отклонил иск мальчика с обложки альбома группы Nirvana
В США суд отклонил иск мальчика, который был изображен на обложке альбома группы Nirvana
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости.
Американский суд отклонил иск мужчины, фото которого, когда он был ребенком, появилось на обложке альбома Nevermind в 1991 году, к рок-группе Nirvana
, но разрешил внести изменения в документ, сообщает специализированное издание Spin.
В декабре 2021 года адвокаты, представляющие участников группы Nirvana, попросили суд отклонить иск. Адвокаты культовой группы, как сообщали СМИ, подали ходатайство в окружной суд в США
, заявив об истечении срока давности в деле по иску мужчины с обложки Спенсера Элдена, а также "абсурдности" претензий.
По данным издания, в понедельник окружной суд в Центральной Калифорнии отклонил исковое заявление, "разрешив внести изменения". Судья Фернандо Олгуин принял такое решение, потому что юристы Элдена должны были до 30 декабря оспорить ходатайство адвокатов группы.
Теперь у команды Элдена есть время до 13 января, чтобы успеть подать второй иск. Однако, поясняет издание, если представители мужчины не уложатся в этот срок, они после этого не смогут вновь подать заявление. Если же они успеют, юристы Nirvana могут до 27 января ответить на повторно поданный иск.
В августе 2021 года Спенсер Элден, который будучи младенцем появился на обложке культового альбома группы Nirvana Nevermind, подал иск на музыкантов, в котором заявил, что его изображение в обнаженном виде является детской порнографией. Речь идет о ставшей одной из самых узнаваемых обложек музыкального альбома всех времен. На ней изображен голый младенец под водой в бассейне. На снимок наложено изображение долларовой банкноты на рыболовном крючке, к которой якобы плывет ребенок.