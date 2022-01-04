https://ria.ru/20220104/sud-1766546006.html

Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay по делу о смерти девушки

Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay по делу о смерти девушки - РИА Новости, 04.01.2022

Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay по делу о смерти девушки

Защита блогера Станислава Решетняка (Reeflay), приговоренного к 6 годам колонии по делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, обжаловала это... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:42

2022-01-04T13:42

2022-01-04T13:42

происшествия

московская область (подмосковье)

московский областной суд

youtube

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/06/1587871989_0:511:2730:2047_1920x0_80_0_0_a754a96b5f1097842607cbb81810041a.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Защита блогера Станислава Решетняка (Reeflay), приговоренного к 6 годам колонии по делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, обжаловала это решение, сообщили РИА Новости в Раменском горсуде Подмосковья."Жалоба защиты на приговор была принята к рассмотрению и направлена в вышестоящий суд", - рассказал собеседник агентства.В пресс-службе Мособлсуда в свою очередь заявили, что дата апелляционного рассмотрения к настоящему моменту не назначена.Раменский городской суд Подмосковья в конце апреля 2021 года приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека".В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).Согласно данным прокуратуры Московской области, в суде было установлено, что в ходе ссоры блогер избивал девушку руками по голове и телу. Во время избиения она хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Решетняку это не понравилось, и он, снова избив подругу, выгнал ее из дома в неотапливаемую бойлерную. Затем он поднял аппаратуру, продолжил прямой эфир и стал рассказывать зрителям о "недостойном поведении девушки".Отмечалось, что девушка умерла до приезда врачей от "от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причинённой ей закрытой черепно-мозговой травмы".

https://ria.ru/20210427/sud-1730196830.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд, youtube, россия