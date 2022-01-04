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Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay по делу о смерти девушки
Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay по делу о смерти девушки - РИА Новости, 04.01.2022
Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay по делу о смерти девушки
Защита блогера Станислава Решетняка (Reeflay), приговоренного к 6 годам колонии по делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, обжаловала это... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:42
2022-01-04T13:42
происшествия
московская область (подмосковье)
московский областной суд
youtube
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Защита блогера Станислава Решетняка (Reeflay), приговоренного к 6 годам колонии по делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, обжаловала это решение, сообщили РИА Новости в Раменском горсуде Подмосковья."Жалоба защиты на приговор была принята к рассмотрению и направлена в вышестоящий суд", - рассказал собеседник агентства.В пресс-службе Мособлсуда в свою очередь заявили, что дата апелляционного рассмотрения к настоящему моменту не назначена.Раменский городской суд Подмосковья в конце апреля 2021 года приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека".В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).Согласно данным прокуратуры Московской области, в суде было установлено, что в ходе ссоры блогер избивал девушку руками по голове и телу. Во время избиения она хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Решетняку это не понравилось, и он, снова избив подругу, выгнал ее из дома в неотапливаемую бойлерную. Затем он поднял аппаратуру, продолжил прямой эфир и стал рассказывать зрителям о "недостойном поведении девушки".Отмечалось, что девушка умерла до приезда врачей от "от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причинённой ей закрытой черепно-мозговой травмы".
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происшествия, московская область (подмосковье), московский областной суд, youtube, россия
13:42 04.01.2022
 
Адвокаты обжаловали приговор блогеру Reeflay по делу о смерти девушки

Адвокаты направили в суд жалобу на приговор блогеру Reeflay, в чьем стриме умерла девушка

Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
Кадр стрима блогера Станислава Решетникова (Reeflay)
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Защита блогера Станислава Решетняка (Reeflay), приговоренного к 6 годам колонии по делу о смерти девушки во время прямой трансляции в интернете, обжаловала это решение, сообщили РИА Новости в Раменском горсуде Подмосковья.
"Жалоба защиты на приговор была принята к рассмотрению и направлена в вышестоящий суд", - рассказал собеседник агентства.
В пресс-службе Мособлсуда в свою очередь заявили, что дата апелляционного рассмотрения к настоящему моменту не назначена.
Раменский городской суд Подмосковья в конце апреля 2021 года приговорил блогера к шести годам колонии строгого режима по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть человека".
В ходе стрима видеоблогера Reeflay 2 декабря 2020 года выяснилось, что девушка, находившаяся в кадре, умерла. Не выключая трансляции, молодой человек вызвал врачей и полицию. Бригада скорой помощи констатировала смерть.
Скриншот видео с допроса стримера Стаса Reeflay
27 апреля 2021, 18:19
Блогеру Reeflay дали шесть лет колонии за смерть девушки во время стрима
Согласно видеозаписи стрима, опубликованной в YouTube, молодой человек пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс. Блогер плакал и винил себя в смерти девушки, но останавливать трансляцию не стал. Все это время мертвая девушка находилась в кадре, а стример, предположительно, выпивал.
По данным экспертизы, у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтеки и субдуральная гематома (кровь между оболочками мозга).
Согласно данным прокуратуры Московской области, в суде было установлено, что в ходе ссоры блогер избивал девушку руками по голове и телу. Во время избиения она хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Решетняку это не понравилось, и он, снова избив подругу, выгнал ее из дома в неотапливаемую бойлерную. Затем он поднял аппаратуру, продолжил прямой эфир и стал рассказывать зрителям о "недостойном поведении девушки".
Отмечалось, что девушка умерла до приезда врачей от "от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причинённой ей закрытой черепно-мозговой травмы".
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Московский областной судYouTubeРоссия
 
 
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