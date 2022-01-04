Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/strakhovanie-1766527207.html
Специалисты назвали самые необычные запросы на страхование в 2021 году
Специалисты назвали самые необычные запросы на страхование в 2021 году - РИА Новости, 04.01.2022
Специалисты назвали самые необычные запросы на страхование в 2021 году
Самые необычные запросы на страхование и нестандартные страховые случаи в 2021 году были связаны с животными, странными объектами, автомобильными казусами, а... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:13
2022-01-04T09:13
совкомбанк
новгородская область
новороссийск
toyota land cruiser
renault sandero
bmw ag
югория
дед мороз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222393_0:32:3077:1763_1920x0_80_0_0_d131ffdf21f9947f5c5eb1f44c3fac36.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости, Елена Лыкова. Самые необычные запросы на страхование и нестандартные страховые случаи в 2021 году были связаны с животными, странными объектами, автомобильными казусами, а также поведением самих людей, в том числе и в рабочей обстановке, рассказали РИА Новости эксперты российских страховых компаний.Во время стоянки автомобиля на охраняемой площадке мыши сгрызли изоляцию электропроводки. Владелец машин в уведомлении об убытке в "Совкомбанк Страхование" на вопрос, какие действия он предпринял для уменьшения ущерба, написал "убийство мыши".Там также рассказали о "котах-пожарниках": восемь котов разных возрастов играли с противопожарным краном и нечаянно его открыли, серьезно затопив квартиру. А еще один клиент купил страховку от клещей, и думал, что на собаку она тоже распространяется.В страховой компании "Согласие" рассказали, что нестандартными были запросы на страхование бизонов. "В этом году вырос запрос на страхование мелкого рогатого скота. Кроме давно разводимых в России пород овец, баранов (куйбышевская, тувинская короткожирнохвостая, романовская), фермеры хотят застраховать животных пород: дорпер, англо-нубийская, Ромни-Марш, Иль-де-Франс, лакаюне, мериноланд. К популярным козам зааненской породы добавились альпийские, бурские, калахарские, тоггенбургские", - поделились эксперты.Как рассказали в пресс-службе "Согласия", в Новгородской области водитель на Toyota Land Cruiser 200 врезался в лося – возмещение ущерба составило 3,6 миллиона рублей.А в Московской области водитель на BMW 320 пытался свернуть, чтобы не сбить выбежавшую на дорогу собаку. В результате маневра машина врезалась в дерево (выплата 1,4 миллиона рублей), также отметили в компании.Эксперты рассказали, что были и небольшие убытки с повреждением автомашины, но они не были связаны с авариями. Так, в Воронежской области корова ела траву вокруг стоявшего рядом Volkswagen Passat и ткнула машину рогом. В Новороссийске на Renault Sandero упал кот.Еще в одном случае в тягач Scania по дороге в Томской области ударила молния и выплата составила 680,2 тысячи рублей. А в Кемеровской области рабочие покрасили колесо обозрения – и стоявшая рядом Lada Granta была испачкана (выплата – 36,4 тысячи рублей). В Москве злоумышленники добрались до Mercedes-Benz CLA не ради машины – они разбили стекло и украли ноутбук.Обычно клиенты страхуют машины, дома, дачи, технику, но бывают и необычные запросы – в "Югории" застраховались от несчастной любви и от несчастного случая на один день за 50 рублей. А в преддверии праздников в компании застраховались более 100 Дедов Морозов со всей страны."Самыми необычными объектами, которые мы страховали в 2021 году, были домики в питомнике для собак", - говорят в "Согласии".Интересный объект, предложенный на страхование – печь в тележке из магазина популярной торговой сети. Ее на страхование, конечно, не приняли – печь не закреплена на фундаменте, и в целом риск, что что-то пострадает в таком "устройстве", почти 100%, также поделились эксперты. Еще один необычный запрос в компанию приходил на страхование фотокартин от повреждения отпечатками пальцев.
https://ria.ru/20211231/strakhovanie-1766299420.html
https://ria.ru/20211207/strakhovka-1762574540.html
новгородская область
новороссийск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222393_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5ffdadeaca5e774b06f88017c044bfaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
совкомбанк, новгородская область, новороссийск, toyota land cruiser, renault sandero, bmw ag, югория, дед мороз, lada granta, россия
09:13 04.01.2022
 
Специалисты назвали самые необычные запросы на страхование в 2021 году

Специалисты: самые необычные запросы на страхование в 2021 году были связаны с животными

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости, Елена Лыкова. Самые необычные запросы на страхование и нестандартные страховые случаи в 2021 году были связаны с животными, странными объектами, автомобильными казусами, а также поведением самих людей, в том числе и в рабочей обстановке, рассказали РИА Новости эксперты российских страховых компаний.
Во время стоянки автомобиля на охраняемой площадке мыши сгрызли изоляцию электропроводки. Владелец машин в уведомлении об убытке в "Совкомбанк Страхование" на вопрос, какие действия он предпринял для уменьшения ущерба, написал "убийство мыши".
Там также рассказали о "котах-пожарниках": восемь котов разных возрастов играли с противопожарным краном и нечаянно его открыли, серьезно затопив квартиру. А еще один клиент купил страховку от клещей, и думал, что на собаку она тоже распространяется.
Договор страхования - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 14:25
Договор страхования: как заключить, чтобы не отказали в выплатах
В страховой компании "Согласие" рассказали, что нестандартными были запросы на страхование бизонов. "В этом году вырос запрос на страхование мелкого рогатого скота. Кроме давно разводимых в России пород овец, баранов (куйбышевская, тувинская короткожирнохвостая, романовская), фермеры хотят застраховать животных пород: дорпер, англо-нубийская, Ромни-Марш, Иль-де-Франс, лакаюне, мериноланд. К популярным козам зааненской породы добавились альпийские, бурские, калахарские, тоггенбургские", - поделились эксперты.
Как рассказали в пресс-службе "Согласия", в Новгородской области водитель на Toyota Land Cruiser 200 врезался в лося – возмещение ущерба составило 3,6 миллиона рублей.
А в Московской области водитель на BMW 320 пытался свернуть, чтобы не сбить выбежавшую на дорогу собаку. В результате маневра машина врезалась в дерево (выплата 1,4 миллиона рублей), также отметили в компании.
Эксперты рассказали, что были и небольшие убытки с повреждением автомашины, но они не были связаны с авариями. Так, в Воронежской области корова ела траву вокруг стоявшего рядом Volkswagen Passat и ткнула машину рогом. В Новороссийске на Renault Sandero упал кот.
Сбербанк открыл первый офис в новом формате - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря 2021, 15:24
"СберСтрахование жизни" признана лучшим страховщиком по версии Spear’s
Еще в одном случае в тягач Scania по дороге в Томской области ударила молния и выплата составила 680,2 тысячи рублей. А в Кемеровской области рабочие покрасили колесо обозрения – и стоявшая рядом Lada Granta была испачкана (выплата – 36,4 тысячи рублей). В Москве злоумышленники добрались до Mercedes-Benz CLA не ради машины – они разбили стекло и украли ноутбук.
Обычно клиенты страхуют машины, дома, дачи, технику, но бывают и необычные запросы – в "Югории" застраховались от несчастной любви и от несчастного случая на один день за 50 рублей. А в преддверии праздников в компании застраховались более 100 Дедов Морозов со всей страны.
"Самыми необычными объектами, которые мы страховали в 2021 году, были домики в питомнике для собак", - говорят в "Согласии".
Интересный объект, предложенный на страхование – печь в тележке из магазина популярной торговой сети. Ее на страхование, конечно, не приняли – печь не закреплена на фундаменте, и в целом риск, что что-то пострадает в таком "устройстве", почти 100%, также поделились эксперты. Еще один необычный запрос в компанию приходил на страхование фотокартин от повреждения отпечатками пальцев.
 
СовкомбанкНовгородская областьНовороссийскToyota Land CruiserRenault SanderoBMW AGЮгорияДед МорозLada GrantaРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания РоссииБлинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля