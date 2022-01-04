https://ria.ru/20220104/strakhovanie-1766527207.html

Специалисты назвали самые необычные запросы на страхование в 2021 году

Специалисты назвали самые необычные запросы на страхование в 2021 году - РИА Новости, 04.01.2022

Специалисты назвали самые необычные запросы на страхование в 2021 году

Самые необычные запросы на страхование и нестандартные страховые случаи в 2021 году были связаны с животными, странными объектами, автомобильными казусами, а... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:13

2022-01-04T09:13

2022-01-04T09:13

совкомбанк

новгородская область

новороссийск

toyota land cruiser

renault sandero

bmw ag

югория

дед мороз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222393_0:32:3077:1763_1920x0_80_0_0_d131ffdf21f9947f5c5eb1f44c3fac36.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости, Елена Лыкова. Самые необычные запросы на страхование и нестандартные страховые случаи в 2021 году были связаны с животными, странными объектами, автомобильными казусами, а также поведением самих людей, в том числе и в рабочей обстановке, рассказали РИА Новости эксперты российских страховых компаний.Во время стоянки автомобиля на охраняемой площадке мыши сгрызли изоляцию электропроводки. Владелец машин в уведомлении об убытке в "Совкомбанк Страхование" на вопрос, какие действия он предпринял для уменьшения ущерба, написал "убийство мыши".Там также рассказали о "котах-пожарниках": восемь котов разных возрастов играли с противопожарным краном и нечаянно его открыли, серьезно затопив квартиру. А еще один клиент купил страховку от клещей, и думал, что на собаку она тоже распространяется.В страховой компании "Согласие" рассказали, что нестандартными были запросы на страхование бизонов. "В этом году вырос запрос на страхование мелкого рогатого скота. Кроме давно разводимых в России пород овец, баранов (куйбышевская, тувинская короткожирнохвостая, романовская), фермеры хотят застраховать животных пород: дорпер, англо-нубийская, Ромни-Марш, Иль-де-Франс, лакаюне, мериноланд. К популярным козам зааненской породы добавились альпийские, бурские, калахарские, тоггенбургские", - поделились эксперты.Как рассказали в пресс-службе "Согласия", в Новгородской области водитель на Toyota Land Cruiser 200 врезался в лося – возмещение ущерба составило 3,6 миллиона рублей.А в Московской области водитель на BMW 320 пытался свернуть, чтобы не сбить выбежавшую на дорогу собаку. В результате маневра машина врезалась в дерево (выплата 1,4 миллиона рублей), также отметили в компании.Эксперты рассказали, что были и небольшие убытки с повреждением автомашины, но они не были связаны с авариями. Так, в Воронежской области корова ела траву вокруг стоявшего рядом Volkswagen Passat и ткнула машину рогом. В Новороссийске на Renault Sandero упал кот.Еще в одном случае в тягач Scania по дороге в Томской области ударила молния и выплата составила 680,2 тысячи рублей. А в Кемеровской области рабочие покрасили колесо обозрения – и стоявшая рядом Lada Granta была испачкана (выплата – 36,4 тысячи рублей). В Москве злоумышленники добрались до Mercedes-Benz CLA не ради машины – они разбили стекло и украли ноутбук.Обычно клиенты страхуют машины, дома, дачи, технику, но бывают и необычные запросы – в "Югории" застраховались от несчастной любви и от несчастного случая на один день за 50 рублей. А в преддверии праздников в компании застраховались более 100 Дедов Морозов со всей страны."Самыми необычными объектами, которые мы страховали в 2021 году, были домики в питомнике для собак", - говорят в "Согласии".Интересный объект, предложенный на страхование – печь в тележке из магазина популярной торговой сети. Ее на страхование, конечно, не приняли – печь не закреплена на фундаменте, и в целом риск, что что-то пострадает в таком "устройстве", почти 100%, также поделились эксперты. Еще один необычный запрос в компанию приходил на страхование фотокартин от повреждения отпечатками пальцев.

https://ria.ru/20211231/strakhovanie-1766299420.html

https://ria.ru/20211207/strakhovka-1762574540.html

новгородская область

новороссийск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

совкомбанк, новгородская область, новороссийск, toyota land cruiser, renault sandero, bmw ag, югория, дед мороз, lada granta, россия