Специалисты назвали самые необычные запросы на страхование в 2021 году
Специалисты: самые необычные запросы на страхование в 2021 году были связаны с животными
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
Сотрудник страховой компании демонстрирует страховой полис ОСАГО
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости, Елена Лыкова. Самые необычные запросы на страхование и нестандартные страховые случаи в 2021 году были связаны с животными, странными объектами, автомобильными казусами, а также поведением самих людей, в том числе и в рабочей обстановке, рассказали РИА Новости эксперты российских страховых компаний.
Во время стоянки автомобиля на охраняемой площадке мыши сгрызли изоляцию электропроводки. Владелец машин в уведомлении об убытке в "Совкомбанк Страхование" на вопрос, какие действия он предпринял для уменьшения ущерба, написал "убийство мыши".
Там также рассказали о "котах-пожарниках": восемь котов разных возрастов играли с противопожарным краном и нечаянно его открыли, серьезно затопив квартиру. А еще один клиент купил страховку от клещей, и думал, что на собаку она тоже распространяется.
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В страховой компании "Согласие" рассказали, что нестандартными были запросы на страхование бизонов. "В этом году вырос запрос на страхование мелкого рогатого скота. Кроме давно разводимых в России пород овец, баранов (куйбышевская, тувинская короткожирнохвостая, романовская), фермеры хотят застраховать животных пород: дорпер, англо-нубийская, Ромни-Марш, Иль-де-Франс, лакаюне, мериноланд. К популярным козам зааненской породы добавились альпийские, бурские, калахарские, тоггенбургские", - поделились эксперты.
Как рассказали в пресс-службе "Согласия", в Новгородской области водитель на Toyota Land Cruiser 200 врезался в лося – возмещение ущерба составило 3,6 миллиона рублей.
А в Московской области водитель на BMW 320 пытался свернуть, чтобы не сбить выбежавшую на дорогу собаку. В результате маневра машина врезалась в дерево (выплата 1,4 миллиона рублей), также отметили в компании.
Эксперты рассказали, что были и небольшие убытки с повреждением автомашины, но они не были связаны с авариями. Так, в Воронежской области корова ела траву вокруг стоявшего рядом Volkswagen Passat и ткнула машину рогом. В Новороссийске на Renault Sandero упал кот.
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Еще в одном случае в тягач Scania по дороге в Томской области ударила молния и выплата составила 680,2 тысячи рублей. А в Кемеровской области рабочие покрасили колесо обозрения – и стоявшая рядом Lada Granta была испачкана (выплата – 36,4 тысячи рублей). В Москве злоумышленники добрались до Mercedes-Benz CLA не ради машины – они разбили стекло и украли ноутбук.
Обычно клиенты страхуют машины, дома, дачи, технику, но бывают и необычные запросы – в "Югории" застраховались от несчастной любви и от несчастного случая на один день за 50 рублей. А в преддверии праздников в компании застраховались более 100 Дедов Морозов со всей страны.
"Самыми необычными объектами, которые мы страховали в 2021 году, были домики в питомнике для собак", - говорят в "Согласии".
Интересный объект, предложенный на страхование – печь в тележке из магазина популярной торговой сети. Ее на страхование, конечно, не приняли – печь не закреплена на фундаменте, и в целом риск, что что-то пострадает в таком "устройстве", почти 100%, также поделились эксперты. Еще один необычный запрос в компанию приходил на страхование фотокартин от повреждения отпечатками пальцев.