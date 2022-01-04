https://ria.ru/20220104/sodeystvie-1766576434.html

США заявили о готовности содействовать Украине в поставках энергоресурсов

США заявили о готовности содействовать Украине в поставках энергоресурсов - РИА Новости, 04.01.2022

США заявили о готовности содействовать Украине в поставках энергоресурсов

США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин во время ее РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T19:50

2022-01-04T19:50

2022-01-04T19:50

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энергетика

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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин во время ее встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, сообщает пресс-служба Минэнерго."Сегодня, 4 января, состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин… Кристина Квин заверила, что Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины", - говорится в сообщении на сайте Минэнерго.Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили вопросы устойчивого прохождения Украиной отопительного сезона, а Галущенко "напомнил, что РФ заблокировала поставки в страну угля по железной дороге"."Украина переориентировалась на другие источники импорта, и основной путь поставок угля – морской. Также на встрече обсуждалась текущая ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину... Отдельное внимание на встрече стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E", - отметили в министерстве.Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в конце октября прошлого года заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики. Эту информацию РИА Новости подтвердило российское Минэкономразвития, указав, что прекращение поставок энергетического угля Украине связано с растущими потребностями внутри РФ, при этом российские компании в ноябре продолжат поставки других видов угля.

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

https://ria.ru/20220104/gaz-1766543070.html

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в мире, энергетика, украина, сша, верховная рада украины, андрей герус, россия