https://ria.ru/20220104/sochi-1766545208.html

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега - РИА Новости, 04.01.2022

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега

В Сочи возможно сильное налипание мокрого снега на электрических проводах и деревьях. Поэтому на курорте объявлено экстренное предупреждение, которое продлится... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:42

2022-01-04T13:42

2022-01-04T13:42

туризм

краснодарский край

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0449f53de505ca33beccaf575849b364.jpg

СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. В Сочи возможно сильное налипание мокрого снега на электрических проводах и деревьях. Поэтому на курорте объявлено экстренное предупреждение, которое продлится до 4 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели просят соблюдать правила безопасности. Ранее региональное МЧС также объявляло об экстренном предупреждении, связанным с подъемом уровня воды в реках Кубани из-за продолжающихся дождей.

https://ria.ru/20220103/sochi-1766478763.html

краснодарский край

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, россия