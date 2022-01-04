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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега - РИА Новости, 04.01.2022
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега
В Сочи возможно сильное налипание мокрого снега на электрических проводах и деревьях. Поэтому на курорте объявлено экстренное предупреждение, которое продлится... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:42
2022-01-04T13:42
туризм
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. В Сочи возможно сильное налипание мокрого снега на электрических проводах и деревьях. Поэтому на курорте объявлено экстренное предупреждение, которое продлится до 4 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели просят соблюдать правила безопасности. Ранее региональное МЧС также объявляло об экстренном предупреждении, связанным с подъемом уровня воды в реках Кубани из-за продолжающихся дождей.
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краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, россия
13:42 04.01.2022
 
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега

Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного налипания мокрого снега

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор"
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. В Сочи возможно сильное налипание мокрого снега на электрических проводах и деревьях. Поэтому на курорте объявлено экстренное предупреждение, которое продлится до 4 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В период с 12.00 до 14.00 часов и до конца суток 4 января, а также ночью и утром 5 января 2022 года, в предгорной и горной зоне города Сочи ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях", — отмечается в релизе.
Спасатели просят соблюдать правила безопасности.
Ранее региональное МЧС также объявляло об экстренном предупреждении, связанным с подъемом уровня воды в реках Кубани из-за продолжающихся дождей.
Сочи - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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ТуризмКраснодарский крайСочиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - ТуризмРоссия
 
 
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