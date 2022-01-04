https://ria.ru/20220104/sochi-1766545208.html
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега - РИА Новости, 04.01.2022
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега
В Сочи возможно сильное налипание мокрого снега на электрических проводах и деревьях. Поэтому на курорте объявлено экстренное предупреждение, которое продлится... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:42
2022-01-04T13:42
2022-01-04T13:42
туризм
краснодарский край
сочи
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_0449f53de505ca33beccaf575849b364.jpg
СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. В Сочи возможно сильное налипание мокрого снега на электрических проводах и деревьях. Поэтому на курорте объявлено экстренное предупреждение, которое продлится до 4 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Спасатели просят соблюдать правила безопасности. Ранее региональное МЧС также объявляло об экстренном предупреждении, связанным с подъемом уровня воды в реках Кубани из-за продолжающихся дождей.
https://ria.ru/20220103/sochi-1766478763.html
краснодарский край
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765178116_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3910b1caef9c597ad35eb0d7422a5fbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, россия
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за мокрого снега
Экстренное предупреждение объявлено в Сочи из-за сильного налипания мокрого снега