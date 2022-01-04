https://ria.ru/20220104/snimki-1766524410.html

Китай призвал США не оценивать его ядерный арсенал по спутниковым снимкам

Китай призвал США не оценивать его ядерный арсенал по спутниковым снимкам - РИА Новости, 04.01.2022

Китай призвал США не оценивать его ядерный арсенал по спутниковым снимкам

США не следует пытаться оценивать ядерный арсенал Китая при помощи спутниковых снимков, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T07:25

2022-01-04T07:25

2022-01-04T10:18

в мире

сша

китай

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мид кнр

ганьсу

фу цун

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ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. США не следует пытаться оценивать ядерный арсенал Китая при помощи спутниковых снимков, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Китай возводит как минимум три площадки для межконтинентальных баллистических ракет.Публикации о строительстве в Китае площадок для МБР начали появляться в американских СМИ в июле. В частности, газета Washington Post сообщила о сооружении 119 пусковых шахт в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу, New York Times — о 110 шахтах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а Washington Times — о третьей площадке на западе Китая, где якобы планируется разместить более 100 новых ракет "Дунфэн-41". При этом издания ссылались на выводы экспертов, проанализировавших спутниковые снимки, а также на американских чиновников, которые говорили о том, что на этих трех площадках может разместиться от 350 до 400 ядерных ракет большой дальности.Китайская газета "Жэньминь жибао", со своей стороны, написала, что американские аналитики ошиблись — приняли фундаменты под ветряные генераторы за шахты для баллистических ракет. Как пояснили военные эксперты, ракеты "Дунфэн-41" запускаются с помощью мобильной установки, а не из шахты.

https://ria.ru/20220104/arsenal-1766524254.html

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пекин

ганьсу

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в мире, сша, китай, пекин, мид кнр, ганьсу, фу цун