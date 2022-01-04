07:25 04.01.2022 (обновлено: 10:18 04.01.2022)
Китай призвал США не оценивать его ядерный арсенал по спутниковым снимкам
Дипломат Фу Цун: США не стоит оценивать ядерный потенциал Китая по спутниковым снимкам
© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Китай возводит как минимум три площадки для межконтинентальных баллистических ракет.
"Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то — что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках", — сказал дипломат.
Публикации о строительстве в Китае площадок для МБР начали появляться в американских СМИ в июле. В частности, газета Washington Post сообщила о сооружении 119 пусковых шахт в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу, New York Times — о 110 шахтах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а Washington Times — о третьей площадке на западе Китая, где якобы планируется разместить более 100 новых ракет "Дунфэн-41". При этом издания ссылались на выводы экспертов, проанализировавших спутниковые снимки, а также на американских чиновников, которые говорили о том, что на этих трех площадках может разместиться от 350 до 400 ядерных ракет большой дальности.
Китайская газета "Жэньминь жибао", со своей стороны, написала, что американские аналитики ошиблись — приняли фундаменты под ветряные генераторы за шахты для баллистических ракет. Как пояснили военные эксперты, ракеты "Дунфэн-41" запускаются с помощью мобильной установки, а не из шахты.