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Китай призвал США не оценивать его ядерный арсенал по спутниковым снимкам
Китай призвал США не оценивать его ядерный арсенал по спутниковым снимкам - РИА Новости, 04.01.2022
Китай призвал США не оценивать его ядерный арсенал по спутниковым снимкам
США не следует пытаться оценивать ядерный арсенал Китая при помощи спутниковых снимков, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T07:25
2022-01-04T10:18
в мире
сша
китай
пекин
мид кнр
ганьсу
фу цун
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ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. США не следует пытаться оценивать ядерный арсенал Китая при помощи спутниковых снимков, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Китай возводит как минимум три площадки для межконтинентальных баллистических ракет.Публикации о строительстве в Китае площадок для МБР начали появляться в американских СМИ в июле. В частности, газета Washington Post сообщила о сооружении 119 пусковых шахт в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу, New York Times — о 110 шахтах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а Washington Times — о третьей площадке на западе Китая, где якобы планируется разместить более 100 новых ракет "Дунфэн-41". При этом издания ссылались на выводы экспертов, проанализировавших спутниковые снимки, а также на американских чиновников, которые говорили о том, что на этих трех площадках может разместиться от 350 до 400 ядерных ракет большой дальности.Китайская газета "Жэньминь жибао", со своей стороны, написала, что американские аналитики ошиблись — приняли фундаменты под ветряные генераторы за шахты для баллистических ракет. Как пояснили военные эксперты, ракеты "Дунфэн-41" запускаются с помощью мобильной установки, а не из шахты.
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в мире, сша, китай, пекин, мид кнр, ганьсу, фу цун
07:25 04.01.2022 (обновлено: 10:18 04.01.2022)
 
Китай призвал США не оценивать его ядерный арсенал по спутниковым снимкам

Дипломат Фу Цун: США не стоит оценивать ядерный потенциал Китая по спутниковым снимкам

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 янв — РИА Новости. США не следует пытаться оценивать ядерный арсенал Китая при помощи спутниковых снимков, заявил на брифинге директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
Так он прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Китай возводит как минимум три площадки для межконтинентальных баллистических ракет.

"Что касается шахт, то я тоже читал сообщения об этом, но это противоречивые сообщения, кто-то говорит, что это шахты для ракет, кто-то — что это ветряные генераторы. Я не в том положении, чтобы подтверждать какое бы то ни было сообщение. Но что я могу сказать, так это то, что это несерьезное дело — пытаться вычислить размер ядерных сил Китая, основываясь на этих снимках", — сказал дипломат.

Публикации о строительстве в Китае площадок для МБР начали появляться в американских СМИ в июле. В частности, газета Washington Post сообщила о сооружении 119 пусковых шахт в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу, New York Times — о 110 шахтах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а Washington Times — о третьей площадке на западе Китая, где якобы планируется разместить более 100 новых ракет "Дунфэн-41". При этом издания ссылались на выводы экспертов, проанализировавших спутниковые снимки, а также на американских чиновников, которые говорили о том, что на этих трех площадках может разместиться от 350 до 400 ядерных ракет большой дальности.
Китайская газета "Жэньминь жибао", со своей стороны, написала, что американские аналитики ошиблись — приняли фундаменты под ветряные генераторы за шахты для баллистических ракет. Как пояснили военные эксперты, ракеты "Дунфэн-41" запускаются с помощью мобильной установки, а не из шахты.
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