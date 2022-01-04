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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220104/siriya-1766586899.html
Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии
Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии - РИА Новости, 04.01.2022
Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии
Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила РИА Новости о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T22:34
2022-01-04T23:47
война в сирии
в мире
сша
сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила РИА Новости о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.Там не уточнили, кому именно принадлежали огневые позиции.В пресс-службе подчеркнули, что ненаправленные атаки несут серьезную угрозу для гражданского населения Сирии и способны спровоцировать массовые жертвы. В этой связи коалиция "оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать все возможное для защиты этих сил".Сирийские власти, а также российские дипломаты и военные неоднократно заявляли, что пребывание американского контингента нарушает суверенитет Сирии и все международные правила.
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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)
22:34 04.01.2022 (обновлено: 23:47 04.01.2022)
 
Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям на востоке Сирии

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила РИА Новости о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

"Примерно с 15:40 сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база. — Прим. ред.) в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы", — сообщили агентству в пресс-службе коалиции.

Там не уточнили, кому именно принадлежали огневые позиции.
В пресс-службе подчеркнули, что ненаправленные атаки несут серьезную угрозу для гражданского населения Сирии и способны спровоцировать массовые жертвы. В этой связи коалиция "оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать все возможное для защиты этих сил".
Сирийские власти, а также российские дипломаты и военные неоднократно заявляли, что пребывание американского контингента нарушает суверенитет Сирии и все международные правила.
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