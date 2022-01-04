https://ria.ru/20220104/siriya-1766586899.html

Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии

Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии - РИА Новости, 04.01.2022

Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии

Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила РИА Новости о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T22:34

2022-01-04T22:34

2022-01-04T23:47

война в сирии

в мире

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила РИА Новости о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.Там не уточнили, кому именно принадлежали огневые позиции.В пресс-службе подчеркнули, что ненаправленные атаки несут серьезную угрозу для гражданского населения Сирии и способны спровоцировать массовые жертвы. В этой связи коалиция "оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать все возможное для защиты этих сил".Сирийские власти, а также российские дипломаты и военные неоднократно заявляли, что пребывание американского контингента нарушает суверенитет Сирии и все международные правила.

https://ria.ru/20211217/delta-1764099607.html

сша

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

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в мире, сша, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза)