22:34 04.01.2022 (обновлено: 23:47 04.01.2022)
Международная коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии
Международная коалиция во главе с США нанесла удары по огневым позициям на востоке Сирии
ВАШИНГТОН, 4 янв — РИА Новости. Международная коалиция, возглавляемая США, сообщила РИА Новости о нанесении ударов по неназванным огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.
"Примерно с 15:40 сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база. — Прим. ред.) в Сирии. Действуя в порядке самообороны, силы коалиции нанесли удары в целях устранения угрозы", — сообщили агентству в пресс-службе коалиции.
Там не уточнили, кому именно принадлежали огневые позиции.
В пресс-службе подчеркнули, что ненаправленные атаки несут серьезную угрозу для гражданского населения Сирии и способны спровоцировать массовые жертвы. В этой связи коалиция "оставляет за собой право защищать себя и партнеров перед лицом любой угрозы, а также продолжит делать все возможное для защиты этих сил".
Сирийские власти, а также российские дипломаты и военные неоднократно заявляли, что пребывание американского контингента нарушает суверенитет Сирии и все международные правила.
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