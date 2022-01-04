https://ria.ru/20220104/shtamm-1766569589.html

В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма COVID-19 из Марселя

В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма COVID-19 из Марселя - РИА Новости, 04.01.2022

В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма COVID-19 из Марселя

В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали сообщения о появлении нового штамма коронавируса и заявили, что он, судя по всему, не представляет интереса. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T18:14

2022-01-04T18:14

2022-01-04T19:04

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

в мире

камерун

марсель

франция

здоровье - общество

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали сообщения о появлении нового штамма коронавируса и заявили, что он, судя по всему, не представляет интереса.Исследование о новом варианте инфекции опубликовали на портале препринтов научных статей MedRxiv. В нем говорится, что у 12 жителей Марселя тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, выявили в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома показал 46 мутаций."Последовательность первого образца, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID 4 ноября 2021 года, а за два месяца в базу их было депонировано всего около 20 (обнаружен в нескольких европейских странах, а также США и Индии), при том в декабре — только единичные случаи. <...> Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.В ведомстве добавили, что новый вариант действительно отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка, при этом часть мутаций присуща и другим значимым штаммам — "омикрону" и "дельте".В Роспотребнадзоре уточнили, что в России случаев инфицирования B.1.640.2 не выявили, ведомство держит ситуацию на контроле.В свою очередь, эксперт Всемирной организации здравоохранения Абди Махмуд отметил, что ВОЗ отслеживает новый штамм. Он пояснил, что есть три типа реакции: штамм для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, вызывающий озабоченность.

https://ria.ru/20220104/shtamm-1766543591.html

https://ria.ru/20220103/koronavirus-1766496190.html

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), в мире, камерун, марсель, франция, здоровье - общество, коронавирус covid-19