18:14 04.01.2022 (обновлено: 19:04 04.01.2022)
В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма COVID-19 из Марселя
Роспотребнадзор: в России не выявили случаев заражения новым штаммом COVID-19 из Франции
© AFP 2021 / Gerard JulienСпециалист Института инфекционных заболеваний (IHU) во время работы в лаборатории
Специалист Института инфекционных заболеваний (IHU) во время работы в лаборатории
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали сообщения о появлении нового штамма коронавируса и заявили, что он, судя по всему, не представляет интереса.
Исследование о новом варианте инфекции опубликовали на портале препринтов научных статей MedRxiv. В нем говорится, что у 12 жителей Марселя тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, выявили в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома показал 46 мутаций.
"Последовательность первого образца, который отнесли к варианту B.1.640.2, была загружена в международную базу данных GISAID 4 ноября 2021 года, а за два месяца в базу их было депонировано всего около 20 (обнаружен в нескольких европейских странах, а также США и Индии), при том в декабре — только единичные случаи. <...> Учитывая, что за два месяца B.1.640.2 не получил никакого распространения, нет оснований считать, что он может представлять особый интерес", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что новый вариант действительно отличается большим количеством изменений в геноме, включая ген S-белка, при этом часть мутаций присуща и другим значимым штаммам — "омикрону" и "дельте".
В Роспотребнадзоре уточнили, что в России случаев инфицирования B.1.640.2 не выявили, ведомство держит ситуацию на контроле.
В свою очередь, эксперт Всемирной организации здравоохранения Абди Махмуд отметил, что ВОЗ отслеживает новый штамм. Он пояснил, что есть три типа реакции: штамм для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, вызывающий озабоченность.