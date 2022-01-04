https://ria.ru/20220104/shtamm-1766543591.html

ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU, заявил эксперт

ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU, заявил эксперт - РИА Новости, 04.01.2022

ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU, заявил эксперт

Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, о котором ранее сообщали ученые из Франции, заявил... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:15

2022-01-04T13:15

2022-01-04T13:46

распространение коронавируса

общество

воз

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коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 4 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, о котором ранее сообщали ученые из Франции, заявил журналистам на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд.По его словам, ВОЗ продолжит отслеживать развитие данного варианта, в том числе его возможное распространение в других европейских странах.Ранее о новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). В опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv исследовании говорится о новом штамме коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне.Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые.

https://ria.ru/20220104/shtamm-1766520648.html

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общество, воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19