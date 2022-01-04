13:15 04.01.2022 (обновлено: 13:46 04.01.2022)
ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса IHU, заявил эксперт
Эксперт Абди Махамуд: ВОЗ внимательно отслеживает новый штамм коронавируса IHU
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения
ЖЕНЕВА, 4 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения с ноября внимательно отслеживает новый штамм COVID-19 B.1.640.2, о котором ранее сообщали ученые из Франции, заявил журналистам на брифинге эксперт ВОЗ Абди Махамуд.
"Мы внимательно отслеживаем. У нас есть три типа штаммов: вариант для отслеживания, вариант, представляющий интерес, и вариант, представляющий озабоченность. Так что B.1.640.2 мы очень внимательно отслеживаем с ноября, а также два его подварианта", - сказал он.
По его словам, ВОЗ продолжит отслеживать развитие данного варианта, в том числе его возможное распространение в других европейских странах.
Ранее о новом штамме сообщили ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU). В опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv исследовании говорится о новом штамме коронавируса, который, вероятно, возник в Камеруне.
Согласно исследованию, у 12 жителей города на юго-востоке Франции тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию". Впервые новый вариант коронавируса, который обозначили как B.1.640.2, был выявлен в ноябре 2021 года у человека, который вернулся из Камеруна. Анализ вирусного генома выявил 46 мутаций, сообщают ученые.