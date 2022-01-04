https://ria.ru/20220104/sderzhivanie-1766584010.html

Замгоссекретаря США и глава МИД Греции обсудили сдерживание России

Замгоссекретаря США и глава МИД Греции обсудили сдерживание России - РИА Новости, 04.01.2022

Замгоссекретаря США и глава МИД Греции обсудили сдерживание России

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во вторник провела телефонный разговор с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, в ходе которого... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T21:51

2022-01-04T21:51

2022-01-04T21:51

в мире

сша

европа

нато

никос дендиас

нед прайс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во вторник провела телефонный разговор с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, в ходе которого стороны обсудили координацию между союзниками по НАТО, в том числе в контексте "сдерживания" России, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Замгоссекретаря США Шерман и министр Дендиас подчеркнули важность продвижения солидарности и стабильности в Европе, в том числе поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в письменном заявлении американского дипломата, которое распространил госдеп США.Отмечается, что в ходе состоявшейся дискуссии Шерман и Дендиас "подчеркнули важность продолжения координации между союзниками и партнерами по НАТО, в том числе путем подготовки беспрецедентных экономических мер, для сдерживания России от дальнейших действий и агрессии".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220104/bayden-1766539845.html

https://ria.ru/20211231/smi-1766286839.html

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, европа, нато, никос дендиас, нед прайс, россия