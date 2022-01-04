Замгоссекретаря США и глава МИД Греции обсудили сдерживание России
Замгоссекретаря США Шерман и глава МИД Греции Дендиас обсудили сдерживание России
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во вторник провела телефонный разговор с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом, в ходе которого стороны обсудили координацию между союзниками по НАТО, в том числе в контексте "сдерживания" России, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Замгоссекретаря США Шерман и министр Дендиас подчеркнули важность продвижения солидарности и стабильности в Европе, в том числе поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в письменном заявлении американского дипломата, которое распространил госдеп США.
Отмечается, что в ходе состоявшейся дискуссии Шерман и Дендиас "подчеркнули важность продолжения координации между союзниками и партнерами по НАТО, в том числе путем подготовки беспрецедентных экономических мер, для сдерживания России от дальнейших действий и агрессии".
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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