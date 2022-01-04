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Украина и Чехия договорились вместе сдерживать Россию
Украина и Чехия договорились вместе сдерживать Россию - РИА Новости, 04.01.2022
Украина и Чехия договорились вместе сдерживать Россию
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский договорились о совместных шагах для "сдерживания РФ", сообщила во вторник... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T20:36
2022-01-04T20:36
в мире
украина
чехия
дмитрий песков
мид чехии
мид украины
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский договорились о совместных шагах для "сдерживания РФ", сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины."Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липовским… Главы украинской и чешской дипломатии согласовали позиции Украины и Чехии на фоне агрессивных действий РФ и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Российской Федерацией… Министры договорились об общих шагах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.Отмечается, что помимо этого стороны договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который должен состояться в феврале этого года. Помимо этого, стороны обсудили развитие "Крымской платформы". Отмечается, что Липовский заверил Кулебу в полной поддержке Чехией этого формата.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html
https://ria.ru/20220104/gosudarstvennost-1766558563.html
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в мире, украина, чехия, дмитрий песков, мид чехии, мид украины, дмитрий кулеба, россия
20:36 04.01.2022
 
Украина и Чехия договорились вместе сдерживать Россию

Главы МИД Украины и Чехии Кулеба и Липовский договорились о шагах по сдерживанию России

© REUTERS / Valentyn OgirenkoМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Чехии Ян Липовский договорились о совместных шагах для "сдерживания РФ", сообщила во вторник пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Чешской Республики Яном Липовским… Главы украинской и чешской дипломатии согласовали позиции Украины и Чехии на фоне агрессивных действий РФ и накануне ряда дипломатических контактов между США, НАТО, ОБСЕ и Российской Федерацией… Министры договорились об общих шагах по сдерживанию РФ от дальнейшей агрессии", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.
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18:51
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Отмечается, что помимо этого стороны договорились о совместном визите в Украину министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии, который должен состояться в феврале этого года. Помимо этого, стороны обсудили развитие "Крымской платформы". Отмечается, что Липовский заверил Кулебу в полной поддержке Чехией этого формата.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Флаг Украины над Киевом - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на специально созываемом в Брюсселе заседании Совета Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.
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