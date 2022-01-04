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Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит

Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит - РИА Новости, 04.01.2022

Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит

Специалисты успешно завершили раскрытие теплового щита новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", стартовавшего с Земли в конце декабря, сообщило НАСА. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T21:56

2022-01-04T21:56

2022-01-04T21:57

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Специалисты успешно завершили раскрытие теплового щита новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", стартовавшего с Земли в конце декабря, сообщило НАСА."Все пять слоев "солнечного щита" раскрыты", - заявила представитель миссии из Центра управления полетом телескопа в Балтиморе в ходе трансляции на сайте американского космического ведомства.В НАСА заявили, что раскрытие щита, размер которого достигает размера теннисного корта, является "завершением важного этапа" в запуске новейшего инфракрасного телескопа. Операция по раскрытию щита считалась самым сложным и рискованным этапом в запуске космической обсерватории. Она продолжалась около трех часов - за это время постепенно по команде с Земли "расправлялся" и "натягивался" каждый слой экрана, созданного из покрытого алюминием каптона."Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря. Телескоп вывела в космос европейская ракета-носитель Arian 5. Следующим этапом после раскрытия щита, который должен закрыть телескоп от излучения Солнца, Луны и Земли, станет раскрытие вторичного зеркала, а после - основного зеркала телескопа. НАСА сообщает, что время каждого этапа будут определять сотрудники миссии в зависимости от состояния зонда.Планируется, что все время подготовки телескопа к работе займет около месяца, а первые научные данные от него начнут поступать уже через полгода.Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который по заверениям создателей в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220101/mars-1766369793.html

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технологии, сша, канада, наса, хаббл, космос - риа наука, джеймс вебб (телескоп)