21:56 04.01.2022 (обновлено: 21:57 04.01.2022)
Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит
В НАСА сообщили об успешном раскрытии теплового щита у новейшего телескопа "Джеймс Уэбб"
© REUTERS / NASA/Chris GunnКосмический телескоп "Джеймс Уэбб" во время подготовки для отправки на стартовую площадку космодрома Куру
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" во время подготовки для отправки на стартовую площадку космодрома Куру
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Специалисты успешно завершили раскрытие теплового щита новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", стартовавшего с Земли в конце декабря, сообщило НАСА.
В НАСА заявили, что раскрытие щита, размер которого достигает размера теннисного корта, является "завершением важного этапа" в запуске новейшего инфракрасного телескопа. Операция по раскрытию щита считалась самым сложным и рискованным этапом в запуске космической обсерватории. Она продолжалась около трех часов - за это время постепенно по команде с Земли "расправлялся" и "натягивался" каждый слой экрана, созданного из покрытого алюминием каптона.
"Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря. Телескоп вывела в космос европейская ракета-носитель Arian 5. Следующим этапом после раскрытия щита, который должен закрыть телескоп от излучения Солнца, Луны и Земли, станет раскрытие вторичного зеркала, а после - основного зеркала телескопа. НАСА сообщает, что время каждого этапа будут определять сотрудники миссии в зависимости от состояния зонда.
Планируется, что все время подготовки телескопа к работе займет около месяца, а первые научные данные от него начнут поступать уже через полгода.
Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который по заверениям создателей в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов.