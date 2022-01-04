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Наука
https://ria.ru/20220104/schit-1766584491.html
Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит
Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит - РИА Новости, 04.01.2022
Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит
Специалисты успешно завершили раскрытие теплового щита новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", стартовавшего с Земли в конце декабря, сообщило НАСА. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T21:56
2022-01-04T21:57
наука
технологии
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хаббл
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джеймс вебб (телескоп)
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Специалисты успешно завершили раскрытие теплового щита новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", стартовавшего с Земли в конце декабря, сообщило НАСА."Все пять слоев "солнечного щита" раскрыты", - заявила представитель миссии из Центра управления полетом телескопа в Балтиморе в ходе трансляции на сайте американского космического ведомства.В НАСА заявили, что раскрытие щита, размер которого достигает размера теннисного корта, является "завершением важного этапа" в запуске новейшего инфракрасного телескопа. Операция по раскрытию щита считалась самым сложным и рискованным этапом в запуске космической обсерватории. Она продолжалась около трех часов - за это время постепенно по команде с Земли "расправлялся" и "натягивался" каждый слой экрана, созданного из покрытого алюминием каптона."Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря. Телескоп вывела в космос европейская ракета-носитель Arian 5. Следующим этапом после раскрытия щита, который должен закрыть телескоп от излучения Солнца, Луны и Земли, станет раскрытие вторичного зеркала, а после - основного зеркала телескопа. НАСА сообщает, что время каждого этапа будут определять сотрудники миссии в зависимости от состояния зонда.Планируется, что все время подготовки телескопа к работе займет около месяца, а первые научные данные от него начнут поступать уже через полгода.Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который по заверениям создателей в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220101/mars-1766369793.html
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технологии, сша, канада, наса, хаббл, космос - риа наука, джеймс вебб (телескоп)
21:56 04.01.2022 (обновлено: 21:57 04.01.2022)
 
Новейший телескоп "Джеймс Уэбб" успешно раскрыл тепловой щит

В НАСА сообщили об успешном раскрытии теплового щита у новейшего телескопа "Джеймс Уэбб"

© REUTERS / NASA/Chris GunnКосмический телескоп "Джеймс Уэбб" во время подготовки для отправки на стартовую площадку космодрома Куру
Космический телескоп Джеймс Уэбб во время подготовки для отправки на стартовую площадку космодрома Куру - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / NASA/Chris Gunn
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" во время подготовки для отправки на стартовую площадку космодрома Куру
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Специалисты успешно завершили раскрытие теплового щита новейшего телескопа "Джеймс Уэбб", стартовавшего с Земли в конце декабря, сообщило НАСА.
"Все пять слоев "солнечного щита" раскрыты", - заявила представитель миссии из Центра управления полетом телескопа в Балтиморе в ходе трансляции на сайте американского космического ведомства.
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В НАСА заявили, что раскрытие щита, размер которого достигает размера теннисного корта, является "завершением важного этапа" в запуске новейшего инфракрасного телескопа. Операция по раскрытию щита считалась самым сложным и рискованным этапом в запуске космической обсерватории. Она продолжалась около трех часов - за это время постепенно по команде с Земли "расправлялся" и "натягивался" каждый слой экрана, созданного из покрытого алюминием каптона.
"Джеймс Уэбб" стартовал с Земли 25 декабря. Телескоп вывела в космос европейская ракета-носитель Arian 5. Следующим этапом после раскрытия щита, который должен закрыть телескоп от излучения Солнца, Луны и Земли, станет раскрытие вторичного зеркала, а после - основного зеркала телескопа. НАСА сообщает, что время каждого этапа будут определять сотрудники миссии в зависимости от состояния зонда.
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Планируется, что все время подготовки телескопа к работе займет около месяца, а первые научные данные от него начнут поступать уже через полгода.
Проект телескопа "Джеймс Уэбб" реализовывался более двух десятилетий с участием США, Канады и ЕС с многочисленными техническими сложностями и многократным превышением бюджета. По имеющимся оценкам, конечная стоимость миссии "Джеймс Уэбб", который по заверениям создателей в сто раз дальновиднее космического телескопа "Хаббл", достигла 10 миллиардов долларов.
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