https://ria.ru/20220104/sboy-1766576305.html

В работе Telegram произошел глобальный сбой

В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.01.2022

В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T19:48

2022-01-04T19:48

2022-01-04T19:48

технологии

украина

швейцария

telegram (приложение)

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 19.20 мск было зафиксировано 486 жалоб: 50% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, еще 14% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и Швейцарии.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20220104/kanikuly-1766545061.html

https://ria.ru/20211230/telegram-1766195857.html

украина

швейцария

россия

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2022

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технологии, украина, швейцария, telegram (приложение), россия