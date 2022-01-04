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В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.01.2022
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T19:48
2022-01-04T19:48
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украина
швейцария
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 19.20 мск было зафиксировано 486 жалоб: 50% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, еще 14% - на проблемы с отправкой сообщений.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и Швейцарии.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220104/kanikuly-1766545061.html
https://ria.ru/20211230/telegram-1766195857.html
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технологии, украина, швейцария, telegram (приложение), россия
19:48 04.01.2022
 
В работе Telegram произошел глобальный сбой

Downdetector: пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои в работе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Пользователи Telegram жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 19.20 мск было зафиксировано 486 жалоб: 50% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, еще 14% - на проблемы с отправкой сообщений.
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С проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и Швейцарии.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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