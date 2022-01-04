https://ria.ru/20220104/sanktsii-1766587827.html

В США ответили на вопрос о санкциях против России из-за Украины

В США ответили на вопрос о санкциях против России из-за Украины - РИА Новости, 04.01.2022

В США ответили на вопрос о санкциях против России из-за Украины

США надеются, что вводить санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины не придется, заявил представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T22:57

2022-01-04T22:57

2022-01-04T22:57

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сша

нед прайс

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россия

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. США надеются, что вводить санкции против РФ из-за ситуации вокруг Украины не придется, заявил представитель госдепа Нед Прайс."Мы надеемся, что экономический ответ в отношении России останется гипотезой", - сказал Прайс в ходе телефонного брифинга.По словам Прайса, "Россия хорошо представляет, что имеется в виду под мерами, которые последуют" в случае эскалации ситуации, но объявлять о них публично Госдеп не планирует.Вопрос санкций не будет первостепенным в ходе предстоящих контактов с Россией о стратегической стабильности, заявил Прайс.Прайс подчеркнул, что "США используют любые возможности обсудить с партнерами военное строительство РФ" на границе.

https://ria.ru/20220104/glava-1766586804.html

https://ria.ru/20220104/frantsuzy-1766578203.html

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в мире, украина, сша, нед прайс, ситуация в днр и лнр, россия