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В Южной Корее новейший американский истребитель F-35A сел на "брюхо"
В Южной Корее истребитель F-35A совершил аварийную посадку на брюхо - РИА Новости, 04.01.2022
В Южной Корее новейший американский истребитель F-35A сел на "брюхо"
Истребитель-бомбардировщик F-35A ВВС Южной Кореи успешно совершил аварийную посадку на авиабазе Сосан. Об этом сообщает Yonhap news agency. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:45
2022-01-04T16:45
в мире
сша
южная корея
f-35
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F-35A ВВС Южной Кореи успешно совершил аварийную посадку на авиабазе Сосан. Об этом сообщает Yonhap news agency.По данным СМИ, инцидент произошел во время тренировочного полета. Причиной стало неисправное шасси.Отмечается, что взлетно-посадочную полосу предварительно покрыли специальной пожарной пеной, которая позволила предотвратить серьезные повреждения фюзеляжа самолета.Пилот также не пострадал.Ранее генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 находящихся на вооружении самолетов. В Вашингтоне неоднократно указывали на множество недостатков новейшего истребителя от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям выявили у него почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
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в мире, сша, южная корея, f-35
13:45 04.01.2022 (обновлено: 16:45 04.01.2022)
 
В Южной Корее истребитель F-35A совершил аварийную посадку на брюхо

Yonhap news: F-35A ВВС Южной Кореи совершил аварийную посадку из-за неисправности шасси

© AP Photo / Newsis/Kang Jong-minИстребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее
Истребитель F-35A на авиабазе Чхунджу в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Newsis/Kang Jong-min
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик F-35A ВВС Южной Кореи успешно совершил аварийную посадку на авиабазе Сосан. Об этом сообщает Yonhap news agency.
По данным СМИ, инцидент произошел во время тренировочного полета. Причиной стало неисправное шасси.
Отмечается, что взлетно-посадочную полосу предварительно покрыли специальной пожарной пеной, которая позволила предотвратить серьезные повреждения фюзеляжа самолета.
Пилот также не пострадал.
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24 ноября 2021, 08:00
"Мы не сможем воевать". У американских ВВС нашли критическую уязвимость
Ранее генерал-лейтенант ВВС США Эрик Фик, руководящий программой F-35, заявил о проблемах с двигателями как минимум у 45 находящихся на вооружении самолетов. В Вашингтоне неоднократно указывали на множество недостатков новейшего истребителя от корпорации Lokheed Martin. В управлении Пентагона по испытаниям выявили у него почти 900 дефектов, многие из которых могут поставить под удар безопасность пилотов и снизить эффективность военных операций.
 
В миреСШАЮжная КореяF-35
 
 
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