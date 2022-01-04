https://ria.ru/20220104/samara-1766591498.html

В Самарской области объявили штормовое предупреждение

В Самарской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.01.2022

В Самарской области объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов в Самарской области в среду, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:50

2022-01-04T23:50

2022-01-04T23:50

происшествия

самарская область

самара

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 4 янв – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов в Самарской области в среду, сообщил региональный главк МЧС.В главке МЧС рекомендует жителям сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допуская переохлаждения.В Самаре в настоящее время 17 градусов мороза.

https://ria.ru/20211219/poteplenie-1764410191.html

самарская область

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, самарская область, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)