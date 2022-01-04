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В Самарской области объявили штормовое предупреждение
В Самарской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.01.2022
В Самарской области объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов в Самарской области в среду, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T23:50
2022-01-04T23:50
2022-01-04T23:50
происшествия
самарская область
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 4 янв – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов в Самарской области в среду, сообщил региональный главк МЧС.В главке МЧС рекомендует жителям сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допуская переохлаждения.В Самаре в настоящее время 17 градусов мороза.
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происшествия, самарская область, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Самарской области объявили штормовое предупреждение
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов