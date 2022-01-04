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В Самарской области объявили штормовое предупреждение
В Самарской области объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 04.01.2022
В Самарской области объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов в Самарской области в среду, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T23:50
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происшествия
самарская область
самара
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 4 янв – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов в Самарской области в среду, сообщил региональный главк МЧС.В главке МЧС рекомендует жителям сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допуская переохлаждения.В Самаре в настоящее время 17 градусов мороза.
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происшествия, самарская область, самара, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:50 04.01.2022
 
В Самарской области объявили штормовое предупреждение

В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов

© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Самару
Вид на Самару - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Самару
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САРАТОВ, 4 янв – РИА Новости. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за 30-градусных морозов в Самарской области в среду, сообщил региональный главк МЧС.
"От ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" получено штормовое предупреждение: "Объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 5 января местами по северным и восточным районам Самарской области ожидается температура воздуха минус 30 градусов", - говорится в сообщении.
В главке МЧС рекомендует жителям сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допуская переохлаждения.
В Самаре в настоящее время 17 градусов мороза.
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ПроисшествияСамарская областьСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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