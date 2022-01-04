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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 04.01.2022
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль незначительно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T07:39
2022-01-04T07:39
2022-01-04T10:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рубль незначительно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.Так, к 07:20 мск курс доллара расчетами "завтра" снизился на десять копеек — до 74,44 рубля. Столько же терял и евро, подешевев до 84,16 рубля.На российскую валюту положительно влияет позитивный внешний фон: цена на нефть марки Brent прибавила 0,5 процента, подорожав до 79,3 доллара за баррель. Российский рынок акций также умеренно растет: рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом к 07:14 мск увеличился на 0,7 процента, до 3880 пунктов.Фондовые фьючерсы США прибавляют в пределах 0,1 процента, азиатские рынки колеблются разнонаправленно.
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экономика, рубль, доллар, brent, москва, московская биржа, цены на нефть
07:39 04.01.2022 (обновлено: 10:25 04.01.2022)
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль немного повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти