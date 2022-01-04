https://ria.ru/20220104/rubl-1766524719.html

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль укрепился к доллару и евро - РИА Новости, 04.01.2022

Рубль укрепился к доллару и евро

Рубль незначительно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T07:39

2022-01-04T07:39

2022-01-04T10:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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цены на нефть

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Рубль незначительно растет к доллару и евро в начале торгов, следует из данных Московской биржи.Так, к 07:20 мск курс доллара расчетами "завтра" снизился на десять копеек — до 74,44 рубля. Столько же терял и евро, подешевев до 84,16 рубля.На российскую валюту положительно влияет позитивный внешний фон: цена на нефть марки Brent прибавила 0,5 процента, подорожав до 79,3 доллара за баррель. Российский рынок акций также умеренно растет: рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом к 07:14 мск увеличился на 0,7 процента, до 3880 пунктов.Фондовые фьючерсы США прибавляют в пределах 0,1 процента, азиатские рынки колеблются разнонаправленно.

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экономика, рубль, доллар, brent, москва, московская биржа, цены на нефть