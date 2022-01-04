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https://ria.ru/20220104/prosvirnin-1766554157.html
В Москве похоронили журналиста Егора Просвирнина
В Москве похоронили журналиста Егора Просвирнина - РИА Новости, 04.01.2022
В Москве похоронили журналиста Егора Просвирнина
Журналиста, создателя издания "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:07
2022-01-04T15:07
москва
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Журналиста, создателя издания "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.На церемонию прощания с журналистом пришли близкие, коллеги и читатели журнала. В том числе её посетили представители бизнес-сообщества, политики, ополченцы Донбасса, активисты и писатели.Церемония прощания длилась около часа, после чего журналиста похоронили на Троекуровском кладбище, неподалёку от могилы писателя и философа Константина Крылова.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
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москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донбасс, константин крылов, егор просвирнин
15:07 04.01.2022
 
В Москве похоронили журналиста Егора Просвирнина

Журналиста Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище

© Фото : Егор Просвирнин / FacebookЕгор Просвирнин
Егор Просвирнин - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : Егор Просвирнин / Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Журналиста, создателя издания "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.
На церемонию прощания с журналистом пришли близкие, коллеги и читатели журнала. В том числе её посетили представители бизнес-сообщества, политики, ополченцы Донбасса, активисты и писатели.
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Церемония прощания длилась около часа, после чего журналиста похоронили на Троекуровском кладбище, неподалёку от могилы писателя и философа Константина Крылова.
Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".
В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
 
МоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ДонбассКонстантин КрыловЕгор Просвирнин
 
 
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