https://ria.ru/20220104/prosvirnin-1766554157.html
В Москве похоронили журналиста Егора Просвирнина
В Москве похоронили журналиста Егора Просвирнина - РИА Новости, 04.01.2022
В Москве похоронили журналиста Егора Просвирнина
Журналиста, создателя издания "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передаёт корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:07
2022-01-04T15:07
2022-01-04T15:07
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
донбасс
константин крылов
егор просвирнин
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Журналиста, создателя издания "Спутник и Погром" Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.На церемонию прощания с журналистом пришли близкие, коллеги и читатели журнала. В том числе её посетили представители бизнес-сообщества, политики, ополченцы Донбасса, активисты и писатели.Церемония прощания длилась около часа, после чего журналиста похоронили на Троекуровском кладбище, неподалёку от могилы писателя и философа Константина Крылова.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря под окнами здания в центре Москвы - предположительно, он покончил с собой. В журнале настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем, "ни о каком суициде не было и речи".В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, включая сайт "Спутника и погрома".
https://ria.ru/20220104/prosvirnin-1766536659.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), донбасс, константин крылов, егор просвирнин
В Москве похоронили журналиста Егора Просвирнина
Журналиста Егора Просвирнина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище