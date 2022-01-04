https://ria.ru/20220104/prosvirnin-1766536659.html

Близкие Просвирнина закажут собственную экспертизу по делу о его смерти

Близкие Просвирнина закажут собственную экспертизу по делу о его смерти - РИА Новости, 04.01.2022

Близкие Просвирнина закажут собственную экспертизу по делу о его смерти

Доследственная проверка после смерти основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина еще не завершилась, рассказал журналистам его... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:43

2022-01-04T11:43

2022-01-04T13:21

происшествия

москва

генеральная прокуратура рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

егор просвирин

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Доследственная проверка после смерти основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина еще не завершилась, рассказал журналистам его пресс-секретарь, заместитель главного редактора "Царского телевидения" Святослав Павлов.Похороны Просвирнина проходят на Троекуровском кладбище. Проститься с ним пришли родственники, коллеги и читатели.Павлов отметил, что новых обстоятельств пока не появилось."По поводу возбуждения уголовного дела — проводится доследственная проверка на данном этапе", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.По его словам, следствие общается с семьей и близкими погибшего через адвоката. Ничего принципиально нового о смерти Просвирнина следователи не сообщали.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. Причиной суицида мог стать конфликт на бытовой почве, писали СМИ со ссылкой на слова его жены Марины Урусовой. Девушка говорила, что последние два дня они распивали алкогольные напитки. В журнале "Спутник и погром" настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем.В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, в том числе "Спутник и погром".

https://ria.ru/20211228/prosvirnin-1765808082.html

москва

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"У нас будет независимая экспертиза" – друг Просвирина о его смерти Доследственная проверка по делу о смерти Просвирнина ещё не завершена, а по просьбе его близких будет проведена независимая экспертиза, рассказал друг журналиста Святослав Павлов 2022-01-04T11:43 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), егор просвирин