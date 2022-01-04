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Близкие Просвирнина закажут собственную экспертизу по делу о его смерти
Близкие Просвирнина закажут собственную экспертизу по делу о его смерти - РИА Новости, 04.01.2022
Близкие Просвирнина закажут собственную экспертизу по делу о его смерти
Доследственная проверка после смерти основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина еще не завершилась, рассказал журналистам его... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:43
2022-01-04T13:21
происшествия
москва
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
егор просвирин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Доследственная проверка после смерти основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина еще не завершилась, рассказал журналистам его пресс-секретарь, заместитель главного редактора "Царского телевидения" Святослав Павлов.Похороны Просвирнина проходят на Троекуровском кладбище. Проститься с ним пришли родственники, коллеги и читатели.Павлов отметил, что новых обстоятельств пока не появилось."По поводу возбуждения уголовного дела — проводится доследственная проверка на данном этапе", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.По его словам, следствие общается с семьей и близкими погибшего через адвоката. Ничего принципиально нового о смерти Просвирнина следователи не сообщали.Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. Причиной суицида мог стать конфликт на бытовой почве, писали СМИ со ссылкой на слова его жены Марины Урусовой. Девушка говорила, что последние два дня они распивали алкогольные напитки. В журнале "Спутник и погром" настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем.В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, в том числе "Спутник и погром".
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
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"У нас будет независимая экспертиза" – друг Просвирина о его смерти
Доследственная проверка по делу о смерти Просвирнина ещё не завершена, а по просьбе его близких будет проведена независимая экспертиза, рассказал друг журналиста Святослав Павлов
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происшествия, москва, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), егор просвирин
11:43 04.01.2022 (обновлено: 13:21 04.01.2022)
 
Близкие Просвирнина закажут собственную экспертизу по делу о его смерти

Близкие журналиста Просвирнина закажут экспертизу для выяснения причины его смерти

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Доследственная проверка после смерти основателя националистического журнала "Спутник и погром" Егора Просвирнина еще не завершилась, рассказал журналистам его пресс-секретарь, заместитель главного редактора "Царского телевидения" Святослав Павлов.
Похороны Просвирнина проходят на Троекуровском кладбище. Проститься с ним пришли родственники, коллеги и читатели.
Павлов отметил, что новых обстоятельств пока не появилось.
"По поводу возбуждения уголовного дела — проводится доследственная проверка на данном этапе", — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
По его словам, следствие общается с семьей и близкими погибшего через адвоката. Ничего принципиально нового о смерти Просвирнина следователи не сообщали.
"Экспертизы по делу пока не готовы либо следствие не готово ими с нами делиться. Более того, у нас будет своя собственная независимая экспертиза по делу <...>. Это будет медицинская экспертиза, у нас будет свой независимый эксперт, он ее проведет. Мы посмотрим, насколько экспертиза официальная, от следствия, будет отличаться от нашей. Надеюсь, не будет", — добавил Павлов.
Тело 35-летнего Просвирнина обнаружили 27 декабря в центре Москвы — предположительно, он покончил с собой. Причиной суицида мог стать конфликт на бытовой почве, писали СМИ со ссылкой на слова его жены Марины Урусовой. Девушка говорила, что последние два дня они распивали алкогольные напитки. В журнале "Спутник и погром" настаивают, что смерть Просвирнина была несчастным случаем.
В июле 2017 года Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал несколько крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского содержания, в том числе "Спутник и погром".
Егор Просвирнин - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
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"Спутник и погром" назвал смерть Просвирнина несчастным случаем
 
ПроисшествияМоскваГенеральная прокуратура РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Егор Просвирин
 
 
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