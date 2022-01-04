https://ria.ru/20220104/propan-1766572299.html

В Подольске загорелся резервуар с пропаном

В Подольске загорелся резервуар с пропаном - РИА Новости, 04.01.2022

В Подольске загорелся резервуар с пропаном

Резервуар с пропаном загорелся в подмосковном Подольске, вблизи находится двухэтажный склад, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T18:51

2022-01-04T18:51

2022-01-04T18:51

происшествия

подольск

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Резервуар с пропаном загорелся в подмосковном Подольске, вблизи находится двухэтажный склад, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На проспекте Юных Ленинцев происходит факельное горение резервуара с пропаном объемом около 5 кубических метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, горящий резервуар примыкает к двухэтажному складу, в котором хранится тротуарная плитка. Обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20220104/zavod-1766528138.html

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происшествия, подольск, россия