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Оверчук исполнил мечту мальчика полетать на вертолете

Оверчук исполнил мечту мальчика полетать на вертолете - РИА Новости, 04.01.2022

Оверчук исполнил мечту мальчика полетать на вертолете

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Рязанской области побывать в... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:42

2022-01-04T14:42

2022-01-04T14:42

общество

рязанская область

камчатский край

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telegram (приложение)

алексей чекунков

елка желаний

алексей оверчук

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Рязанской области побывать в роли пилота вертолета."11-летний Сергей из Рязанской области побывал пилотом вертолета. Мечту помог исполнить вице-премьер Алексей Оверчук", - сообщается в Telegram-канале правительства России.Там добавляется, что глава Минвостокразвития Алексей Чекунков исполнил желание 5-летней Евы из Камчатского края, подарив ей игровую кухню."Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.

https://ria.ru/20220104/mechty-1766541290.html

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общество, рязанская область, камчатский край, новый год, telegram (приложение), алексей чекунков, елка желаний, алексей оверчук, россия