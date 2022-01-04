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Оверчук исполнил мечту мальчика полетать на вертолете
Оверчук исполнил мечту мальчика полетать на вертолете - РИА Новости, 04.01.2022
Оверчук исполнил мечту мальчика полетать на вертолете
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Рязанской области побывать в... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:42
2022-01-04T14:42
общество
рязанская область
камчатский край
новый год
telegram (приложение)
алексей чекунков
елка желаний
алексей оверчук
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Рязанской области побывать в роли пилота вертолета."11-летний Сергей из Рязанской области побывал пилотом вертолета. Мечту помог исполнить вице-премьер Алексей Оверчук", - сообщается в Telegram-канале правительства России.Там добавляется, что глава Минвостокразвития Алексей Чекунков исполнил желание 5-летней Евы из Камчатского края, подарив ей игровую кухню."Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
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общество, рязанская область, камчатский край, новый год, telegram (приложение), алексей чекунков, елка желаний, алексей оверчук, россия
14:42 04.01.2022
 
Оверчук исполнил мечту мальчика полетать на вертолете

Вице-премьер Оверчук исполнил мечту мальчика из Рязанской области полетать на вертолете

© Фото : Правительство России/TelegramВице-премьер Алексей Оверчук исполнил мечту мальчика из Рязанской области полетать на вертолете
Вице-премьер Алексей Оверчук исполнил мечту мальчика из Рязанской области полетать на вертолете - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : Правительство России/Telegram
Вице-премьер Алексей Оверчук исполнил мечту мальчика из Рязанской области полетать на вертолете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту мальчика из Рязанской области побывать в роли пилота вертолета.
"11-летний Сергей из Рязанской области побывал пилотом вертолета. Мечту помог исполнить вице-премьер Алексей Оверчук", - сообщается в Telegram-канале правительства России.
Там добавляется, что глава Минвостокразвития Алексей Чекунков исполнил желание 5-летней Евы из Камчатского края, подарив ей игровую кухню.
"Елка желаний" организуется всероссийским проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.
Мансур Сарсенбаев из Астраханской области во время разговора с Министром здравоохранения Михаилом Мурашко в рамках акции Елка желаний. Кадр видео
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ОбществоРязанская областьКамчатский крайНовый годTelegram (приложение)Алексей ЧекунковЕлка желанийАлексей ОверчукРоссия
 
 
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