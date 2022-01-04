Инвестор "Северного потока — 2" рассказал, когда закончится сертификация

14:00 04.01.2022 (обновлено: 15:09 04.01.2022)
Инвестор "Северного потока — 2" высказался о сертификации проекта
Глава Uniper Маубах предрек сертификацию "Северного потока — 2" в Германии в середине года
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Исполнительный директор компании Uniper Клаус-Дитер Маубах спрогнозировал окончание процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии в середине этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на интервью бизнесмена газете Rheinische Post.
"Я не вижу никакого политического вмешательства, сертификация идет по плану. Ее окончание может случиться в середине 2022 года. "Северный поток — 2" — важный проект", — заявил Маубах.
По его словам, газопровод является дополнительной возможностью по импорту голубого топлива в Европу, что должно снизить напряженность на энергетическом рынке.
Также он отметил, что у газопровода есть политические риски. США могут обложить проект санкциями в случае "обострения конфликта между Россией и Украиной".
28 декабря 2021, 11:41Глава МИД Германии Бербок высказалась о "Северном потоке — 2"
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.
В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен из-за того, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот может занять несколько месяцев.
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