https://ria.ru/20220104/potok-1766547199.html

Инвестор "Северного потока — 2" рассказал, когда закончится сертификация

Инвестор "Северного потока — 2" высказался о сертификации проекта - РИА Новости, 04.01.2022

Инвестор "Северного потока — 2" рассказал, когда закончится сертификация

Исполнительный директор компании Uniper Клаус-Дитер Маубах спрогнозировал окончание процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии в середине этого... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:00

2022-01-04T14:00

2022-01-04T15:09

экономика

украина

сша

еврокомиссия

газпром

северный поток — 2

uniper

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Исполнительный директор компании Uniper Клаус-Дитер Маубах спрогнозировал окончание процесса сертификации "Северного потока — 2" в Германии в середине этого года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на интервью бизнесмена газете Rheinische Post."Я не вижу никакого политического вмешательства, сертификация идет по плану. Ее окончание может случиться в середине 2022 года. "Северный поток — 2" — важный проект", — заявил Маубах.По его словам, газопровод является дополнительной возможностью по импорту голубого топлива в Европу, что должно снизить напряженность на энергетическом рынке.Также он отметил, что у газопровода есть политические риски. США могут обложить проект санкциями в случае "обострения конфликта между Россией и Украиной"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют проект наполовину, до 950 миллионов евро каждый.В настоящее время трубопровод "Северный поток 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен из-за того, что регулятор посчитал необходимым для оператора "трубы" - швейцарской Nord Stream 2 AG - создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, этот может занять несколько месяцев.Россия не раз заявляла, что "Северный поток 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20211228/potok-1765792062.html

https://ria.ru/20211228/potok-1765749576.html

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экономика, украина, сша, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, uniper, россия