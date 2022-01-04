В Молдавии призвали обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям
Совбез Молдавии попросил правительство обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии рекомендует правительству на фоне повышения цен на газ принять меры для бесперебойной поставки топлива потребителям, сообщила пресс-служба администрации президента республики.
"Президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала сегодня Высший совет безопасности. Обсуждалась ситуация в энергетическом секторе страны, сложившаяся в результате недавнего значительного повышения цен на газ на европейском рынке. Совбез рекомендовал правительству принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.
Члены Совета ознакомились с информацией об оплате потребленного объема газа, о динамике цен на импортируемый природный газ, а также о перспективах стоимости топлива в январе. Они обсудили решения по поводу преодоления возможного энергетического кризиса.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей, несмотря на то, что в декабре страна рассчиталась с концерном вовремя.