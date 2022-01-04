https://ria.ru/20220104/postavki-1766577807.html

В Молдавии призвали обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям

В Молдавии призвали обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям - РИА Новости, 04.01.2022

В Молдавии призвали обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям

Высший совет безопасности Молдавии рекомендует правительству на фоне повышения цен на газ принять меры для бесперебойной поставки топлива потребителям, сообщила РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T20:17

2022-01-04T20:17

2022-01-04T20:17

в мире

природный газ

европа

молдавия

газпром

сергей куприянов

майя санду

молдовагаз

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КИШИНЕВ, 4 янв - РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии рекомендует правительству на фоне повышения цен на газ принять меры для бесперебойной поставки топлива потребителям, сообщила пресс-служба администрации президента республики."Президент Молдавии Майя Санду в срочном порядке созвала сегодня Высший совет безопасности. Обсуждалась ситуация в энергетическом секторе страны, сложившаяся в результате недавнего значительного повышения цен на газ на европейском рынке. Совбез рекомендовал правительству принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации президента.Члены Совета ознакомились с информацией об оплате потребленного объема газа, о динамике цен на импортируемый природный газ, а также о перспективах стоимости топлива в январе. Они обсудили решения по поводу преодоления возможного энергетического кризиса."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. Условия оказались выгодными для молдавской стороны - около 430 долларов за тысячу кубометров голубого топлива, тогда как цены на рынке достигают тысячи долларов. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100% оплаты текущих платежей. В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. Власти Молдавии одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг "Газпрому" в размере 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре и ноябре. Однако представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей, несмотря на то, что в декабре страна рассчиталась с концерном вовремя.

https://ria.ru/20220104/potok-1766547199.html

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в мире, природный газ, европа, молдавия, газпром, сергей куприянов, майя санду, молдовагаз, жкх, россия