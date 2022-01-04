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Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля
Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля - РИА Новости, 04.01.2022
Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля
Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт, сообщает профсоюз "Солидарность" работников горнодобывающей промышленности. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T12:10
2022-01-04T12:10
2022-01-04T12:10
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польша
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт, сообщает профсоюз "Солидарность" работников горнодобывающей промышленности.Шахтеры, которые требуют дополнительной оплаты за работу в выходные и сверхурочный труд, не добились успеха в переговорах с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG)."Блокирование отгрузки угля является нашей формой протеста. С сегодняшнего утра грузовые поезда не могут выйти из всех шахт PGG (Польской горнодобывающей группы)", - говорится в сообщении.Ожидается, что акция протеста продлится до конца среды.Кроме материальных требований шахтеры требуют признать угольную энергетику "зеленой", то есть экологически чистой. "Сегодня хотят считать атом и природный газ зелеными видами топлива. А как же угольные технологии, которые бывают зелеными? Их применяет Япония. Никто не скажет, что это глупая нация", - заявил журналистам глава шахтерской "Солидарности" Богуслав Хутек.При этом шахтеры обещают, что не будет блокироваться продажа угля индивидуальным потребителям и погрузка его на автомобили. Также профсоюзы утверждают, что их акция не мешает движению пассажирских поездов, так как блокируют только пути, принадлежащие шахтам, по которым ездят исключительно поезда с углем.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша
Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля
Профсоюз "Солидарность": польские шахтеры начали акцию протеста и заблокировали вывоз угля
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости.
Польские шахтеры начали акцию протеста, заблокировав вывоз угля из шахт, сообщает профсоюз "Солидарность
" работников горнодобывающей промышленности.
Шахтеры, которые требуют дополнительной оплаты за работу в выходные и сверхурочный труд, не добились успеха в переговорах с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG).
"Блокирование отгрузки угля является нашей формой протеста. С сегодняшнего утра грузовые поезда не могут выйти из всех шахт PGG (Польской горнодобывающей группы)", - говорится в сообщении.
Ожидается, что акция протеста продлится до конца среды.
Кроме материальных требований шахтеры требуют признать угольную энергетику "зеленой", то есть экологически чистой. "Сегодня хотят считать атом и природный газ зелеными видами топлива. А как же угольные технологии, которые бывают зелеными? Их применяет Япония
. Никто не скажет, что это глупая нация", - заявил журналистам глава шахтерской "Солидарности" Богуслав Хутек.
При этом шахтеры обещают, что не будет блокироваться продажа угля индивидуальным потребителям и погрузка его на автомобили. Также профсоюзы утверждают, что их акция не мешает движению пассажирских поездов, так как блокируют только пути, принадлежащие шахтам, по которым ездят исключительно поезда с углем.