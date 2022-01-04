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Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции

Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции - РИА Новости, 04.01.2022

Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советниками глав Германии и Франции Йенсом Плэтнером и Эммануэлем... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:53

2022-01-04T23:53

2022-01-04T23:54

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КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советниками глав Германии и Франции Йенсом Плэтнером и Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву."Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ермак в Twitter.Ранее источник Кремле сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны.

https://ria.ru/20220104/sderzhivanie-1766580127.html

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