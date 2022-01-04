https://ria.ru/20220104/peregovory-1766591657.html
Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции - РИА Новости, 04.01.2022
Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советниками глав Германии и Франции Йенсом Плэтнером и Эммануэлем... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T23:53
2022-01-04T23:53
2022-01-04T23:54
в мире
украина
германия
франция
москва
дмитрий козак
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882120_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4cce7820f60920368fd95de8ff7795b9.jpg
КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонные консультации с советниками глав Германии и Франции Йенсом Плэтнером и Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву."Провели телефонные консультации с советником канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву. Договорились продолжать координацию наших действий в контексте текущей ситуации. Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ермак в Twitter.Ранее источник Кремле сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак 6 января в Москве проведет переговоры с политическими советниками по "нормандскому формату" - внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Встреча пройдет по приглашению российской стороны.
https://ria.ru/20220104/sderzhivanie-1766580127.html
украина
германия
франция
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882120_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_daa0b7112148d1c8cd535e3e720e9bc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, германия, франция, москва, дмитрий козак, андрей ермак, ситуация в днр и лнр, россия, йенс плетнер
23:53 04.01.2022 (обновлено: 23:54 04.01.2022)
Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
Глава офиса Зеленского Ермак провел консультации с советниками глав Германии и Франции