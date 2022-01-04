https://ria.ru/20220104/peregovory-1766588879.html

В Госдепе ответили на вопрос о темах переговоров между Россией и США

В Госдепе ответили на вопрос о темах переговоров между Россией и США - РИА Новости, 04.01.2022

В Госдепе ответили на вопрос о темах переговоров между Россией и США

Переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:19

2022-01-04T23:19

2022-01-04T23:19

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА новости. Переговоры США и России в Женеве в рамках диалога о стратегической стабильности будут ограничены двусторонними вопросами, тема НАТО и ЕС будет обсуждаться в других форматах, заявил на брифинге во вторник представитель госдепартамента США Нед Прайс.Он напомнил, что помимо запланированного на 10 января диалога по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января в Вене пройдет заседание Совета Россия-НАТО, затем 13 января пройдут переговоры на площадке ОБСЕ в Вене.Прайс подчеркнул, что "некоторые российские предложения имеют двусторонний характер, тогда как некоторые касаются многосторонних вопросов", которые США не будут обсуждать с Москвой без участия союзников. "Однако, даже в отношении двустороннего формата (с Россией) мы продолжим действовать прозрачно с нашими союзниками и партнерами", - заверил представитель госдепартамента.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве.

https://ria.ru/20220104/glava-1766586804.html

https://ria.ru/20220104/peregovory-1766573253.html

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