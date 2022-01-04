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В Пентагоне назвали условие для увеличения контингента НАТО в Европе
В Пентагоне назвали условие для увеличения контингента НАТО в Европе - РИА Новости, 04.01.2022
В Пентагоне назвали условие для увеличения контингента НАТО в Европе
Увеличение военного присутствия НАТО в Европе последует только в ответ на запрос стран-членов, если ситуация вокруг Украины ухудшится, пока речи об этом не... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T23:04
2022-01-04T23:04
в мире
сша
европа
нато
министерство обороны сша
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Увеличение военного присутствия НАТО в Европе последует только в ответ на запрос стран-членов, если ситуация вокруг Украины ухудшится, пока речи об этом не идет, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Как заявил Кирби на брифинге, для увеличения присутствия контингента НАТО ситуация вокруг Украины должна ухудшиться, а также должен последовать соответствующий запрос от союзников."Пока не случилось этих обстоятельств", - сказал Кирби.Он отметил, что не может уточнить, отправят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе в связи с отсутствием обозначенных условий."Пока речи об этом не идет", - сказал Кирби.
https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html
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в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, джон кирби
23:04 04.01.2022
 
В Пентагоне назвали условие для увеличения контингента НАТО в Европе

Представитель Пентагона Кирби: речи об увеличении контингента НАТО в Европе пока не идет

CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Увеличение военного присутствия НАТО в Европе последует только в ответ на запрос стран-членов, если ситуация вокруг Украины ухудшится, пока речи об этом не идет, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Как заявил Кирби на брифинге, для увеличения присутствия контингента НАТО ситуация вокруг Украины должна ухудшиться, а также должен последовать соответствующий запрос от союзников.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
18:51
В США назвали стратегию по Украине ошибкой
"Пока не случилось этих обстоятельств", - сказал Кирби.
Он отметил, что не может уточнить, отправят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе в связи с отсутствием обозначенных условий.
"Пока речи об этом не идет", - сказал Кирби.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
2 января, 06:04
В Киеве заявили, что Россия лишила Украину шансов на вступление в НАТО
 
В миреСШАЕвропаНАТОМинистерство обороны СШАДжон Кирби
 
 
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