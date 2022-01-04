https://ria.ru/20220104/pentagon-1766588120.html

В Пентагоне назвали условие для увеличения контингента НАТО в Европе

В Пентагоне назвали условие для увеличения контингента НАТО в Европе - РИА Новости, 04.01.2022

В Пентагоне назвали условие для увеличения контингента НАТО в Европе

Увеличение военного присутствия НАТО в Европе последует только в ответ на запрос стран-членов, если ситуация вокруг Украины ухудшится, пока речи об этом не... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T23:04

2022-01-04T23:04

2022-01-04T23:04

в мире

сша

европа

нато

министерство обороны сша

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Увеличение военного присутствия НАТО в Европе последует только в ответ на запрос стран-членов, если ситуация вокруг Украины ухудшится, пока речи об этом не идет, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.Как заявил Кирби на брифинге, для увеличения присутствия контингента НАТО ситуация вокруг Украины должна ухудшиться, а также должен последовать соответствующий запрос от союзников."Пока не случилось этих обстоятельств", - сказал Кирби.Он отметил, что не может уточнить, отправят ли США своих граждан для увеличения контингента НАТО в Европе в связи с отсутствием обозначенных условий."Пока речи об этом не идет", - сказал Кирби.

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

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в мире, сша, европа, нато, министерство обороны сша, джон кирби