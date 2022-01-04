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Священник рассказал, когда закончится пандемия
Священник рассказал, когда закончится пандемия - РИА Новости, 04.01.2022
Священник рассказал, когда закончится пандемия
Пандемия коронавируса – это наказание от Бога, она завершится, когда люди покаются, что отошли от него, заявил в интервью РИА Новости руководитель группы по... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T08:44
2022-01-04T10:06
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Пандемия коронавируса – это наказание от Бога, она завершится, когда люди покаются, что отошли от него, заявил в интервью РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.По его словам, пандемия – предупреждение от Бога, чтобы род человеческий понял, что с ним может произойти за то, что он отказывается от Бога."Так было на протяжении всей библейской истории: как только богоизбранный народ отворачивался от Бога, следовало наказание. Отход от Бога в том, что во главу угла люди вместо него поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы вразумить! Поэтому когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия закончится", - сказал Духович.Ранее он призвал опасаться не QR-кодов, а своих грехов - "в частности, безразличия к ближним, которое проявляется в наплевательском отношении к вакцинации и санитарным требованиям".Читайте полный текст интервью Владимира Духовича &gt;&gt;
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общество, здоровье - общество, россия, религия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:44 04.01.2022 (обновлено: 10:06 04.01.2022)
 
Священник рассказал, когда закончится пандемия

Священник Духович: пандемия COVID-19 закончится, когда люди покаются, что отошли от Бога

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске
Молодой человек в защитной маске - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Молодой человек в защитной маске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Пандемия коронавируса – это наказание от Бога, она завершится, когда люди покаются, что отошли от него, заявил в интервью РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.
По его словам, пандемия – предупреждение от Бога, чтобы род человеческий понял, что с ним может произойти за то, что он отказывается от Бога.
"Так было на протяжении всей библейской истории: как только богоизбранный народ отворачивался от Бога, следовало наказание. Отход от Бога в том, что во главу угла люди вместо него поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы вразумить! Поэтому когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия закончится", - сказал Духович.
Ранее он призвал опасаться не QR-кодов, а своих грехов - "в частности, безразличия к ближним, которое проявляется в наплевательском отношении к вакцинации и санитарным требованиям".
Читайте полный текст интервью Владимира Духовича >>
Вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 13:20Религия
Священник призвал христиан к вакцинации
 
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