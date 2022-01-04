https://ria.ru/20220104/dukhovich-1766184009.html

Священник-биолог Владимир Духович: пандемия закончится, когда люди покаются

Священник-биолог Владимир Духович: пандемия закончится, когда люди покаются - РИА Новости, 04.01.2022

Священник-биолог Владимир Духович: пандемия закончится, когда люди покаются

Патриарх Кирилл заявил на епархиальном собрании в Москве как о немыслимости требования QR– кодов на входе в храмы, так и о греховности распространения мифов о... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T10:00

2022-01-04T10:00

2022-01-04T10:03

интервью

интервью - религия и мировоззрение

россия

коронавирус в россии

владимир духович

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Патриарх Кирилл заявил на епархиальном собрании в Москве как о немыслимости требования QR– кодов на входе в храмы, так и о греховности распространения мифов о вакцинации. Зачем некоторые дышат спиртом через марлю, можно ли заразиться во время вакцинации, меняет ли COVID-19 или вакцина от него геном человека, а также связано ли это все с технологией CRISPR, чипированием и антихристом, в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.– Отец Владимир, как вы относитесь к принудительной вакцинации?– Я, как и наша Церковь, считаю, что насильно никого вакцинировать нельзя. Но, как мне кажется, мы должны все время говорить о том, что суть христианства – в любви, это религия любви к Богу и человеку. Если человек отказывается от вакцинации по личным соображениям, то, несмотря на весомость его аргументов, он все-таки подвергает опасности своих ближних. А ближние для христианина – это все люди, которые его окружают, и родные, и нет. Христианин ответственен за своего ближнего, он должен нести ему добро, а не зло.– Что делать православному, если он все же не хочет вакцинироваться?– Мое личное убеждение: настоящий христианин не должен отказываться от вакцинации без медицинских показаний. Если человек не хочет вакцинироваться, это его право, заставлять никого не надо – пусть тогда, по возможности, постарается ограничить контакты с другими людьми, дабы не подвергать опасности их жизнь и здоровье. Но это, естественно, не предложение запереться в квартире: и в магазин, и в медучреждения, и на работу ходить же необходимо.– В некоторых регионах невакцинированным нельзя посещать музеи, кафе, где-то пользоваться общественным транспортом. Оправданно ли это, с вашей точки зрения?– Надо отметить, что по ряду вопросов я высказываю свою личную позицию, поскольку по ним общецерковное мнение пока не выработано. Для людей без QR-кодов – невакцинированных, не переболевших и так далее, на мой взгляд, допустимо ограничивать посещение музеев, кино, кафе, ресторанов, ночных клубов. Я считаю, что это то, что не обязательно для человека, и эти места должны входить в перечень, при посещении которых нужно предоставлять QR-код. Но я считаю неоправданным введение QR-кодов для использования общественного транспорта, потому что это необходимость. Как человеку добраться до работы или медучреждения, если у него нет своей и машины и денег на такси? Но в общественном месте, и, в том числе в транспорте, человек должен быть в маске и, по возможности, соблюдать дистанцию, и ни в коем случае не надо пользоваться общественным транспортом при любых симптомах недомогания.Представьте, что человек сам заболеет, и у него заболеют или, не дай Бог, умрут близкие, и все из-за кого-то, кто не желает носить маску или вакцинироваться. Если такой человек считает, что люди приносят ему вред, ограничивая его свободу, не допуская в кинозал, ресторан или танцплощадку, то надо отметить, что причиняемый ему вред меньше вреда, причиняемого им другим людям.Что касается вопроса ограничения в правах, мне кажется, что право противников вакцинации развлекаться менее значимо, чем право других людей на жизнь и здоровье.Сейчас эпидемия – это чрезвычайная ситуация, почти война. И для каждого вопросы вакцинации, ношения масок и соблюдения санитарных норм – это вопросы жизни и смерти. У меня, например, за две недели в Москве 11 знакомых умерло.– А что делать тем, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям?– Люди, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям – больные, беременные на определенном сроке и дети – не должны, на мой взгляд, быть ущемлены в правах, к ним должно быть снисходительное отношение. Единственное, им нужно надевать маску и соблюдать остальные санитарные правила, когда они находятся в общественных местах. Еще им лучше отказаться от посещения необязательных, развлекательных мероприятий: театров, кино, дискотек.– Сейчас медики говорят, что беременные могут вакцинироваться с 22 недели, Минздрав уже рекомендует прививаться "Спутником М" подросткам от 12 до 17 лет. Как вы относитесь к вакцинации беременных и детей? Ваши родные, внуки, например, привиты?– Естественно, я "за", если будут к тому медицинские рекомендации. Все мои близкие родственники уже вакцинированы и ревакцинированы. Что касается внуков, то даже при моей поддержке их вакцинации, решать будут их родители.– Вы считаете оправданным ограничения в посещении православных храмов для тех, у кого нет QR-кодов?– Надо отличать необходимость от развлечений: посещение храмов, с моей точки зрения, не относится к "необязательным мероприятиям", посещать храм – то же самое, что работу или больницу, а не кинотеатр или стадион. Более того, посещать дом Божий и участвовать в Таинствах – это совершенно необходимо для православного христианина.Я призываю прихожан прививаться, но не считаю правильным запрещать посещать храм непривитым. Я не поддерживаю введение QR-кодов в храмах, сегрегацию верующих через контроль QR-кодов и надеюсь на то, что в каждом храме будет такая же дисциплина, как в нашем, что все будут реально соблюдать все санитарные предписания Церкви, данные в связи с эпидемией.В храме, где я служу настоятелем (храм святителя Алексия в Рогожской слободе – ред.), мы обсуждаем это с прихожанами, и у нас существует полное взаимопонимание в вопросе ответственности христианина по отношению к ближнему. И я как пастырь несу полную ответственность за своих прихожан. В нашем храме непривитые в подавляющем большинстве – это дети или переболевшие. Все прихожане, в том числе и дети, носят маски и соблюдают другие необходимые санитарные предписания Священноначалия нашей Церкви.– Есть ли сегодня какой-то общецерковный документ о вакцинации от коронавируса?– Недавно был опубликован доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании города Москвы, в котором предстоятель нашей Церкви высказывает позицию по обсуждаемым нами вопросам. Выдержку из этого доклада было предписано огласить в храмах с амвонов и разместить на приходских досках объявлений.Также в этом году в Сретенской семинарии по благословению Святейшего патриарха Кирилла прошел круглый стол по вакцинации, где собрались врачи и духовенство, которые разбираются в этой теме. По итогам круглого стола вышел документ, где сказано: "выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка – его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин <…> Необходимым условием является обеспечение свободы выбора людей в отношении вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 и исключение каких-либо форм открытой или скрытой сегрегации людей, отказавшихся от таковой вакцинации по какой-либо причине".В том же документе говорится, что никаких религиозных оснований отвергать вакцинацию нет.– Как тогда можно оценить заявления некоторых верующих, что вакцинация связана с антихристом, числом зверя и концом света?– Среди некоторых православных, увы, частенько распространяются слухи, информация, не имеющая ничего общего с действительностью. Причем иногда люди используют для оправдания таких мифов духовную аргументацию.– Некоторые православные считают, что QR-коды – это печать антихриста, номер человека, а не документа, в отличие от паспорта, например. Как вы это оцениваете?– Печать антихриста, иносказательно говоря, уже, увы, есть на части представителей человеческого рода – на тех, кто пускает страсти в душу и изгоняет Бога из своей жизни, ставит во главу угла себя, а не Бога.Вся эта пандемия – это явное предупреждение от Бога, чтобы род человеческий понял, что с ним может произойти за то, что он от Бога отказывается.Человек должен опасаться не QR-кодов, а своих грехов – в частности, безразличия к ближним, сейчас это проявляется в наплевательском отношении к вакцинации и санитарным требованиям.Человек подвержен страстям. Если мы будем со своими страстями бороться, то дай Бог нам их победить и спастись. Не стоит думать, что есть что-то сильнее Божией Благодати: ничто извне не может нас ее лишить. Давайте представим себе, мы любимые творения Небесного Отца, но вдруг нам дали QR-код – и Бог нас прогнал, сказал: "С этой бумажкой в рай не войдешь". Это неверно с духовной точки зрения.– Какие распространенные слухи-мифы о вакцинации вы еще бы выделили?– Вообще слухов, заблуждений о COVID-19, о вакцинации, в том числе среди православных верующих, достаточно много. Например, странный миф – что алкоголь и никотин убивают коронавирус. Кто-то мне говорил даже, что дышит парами спирта через марлю, как будто это его защищает.– В СМИ недавно появилось сообщение, что люди начинают умирать примерно через три недели после заражения коронавирусом. Как вы бы могли прокомментировать это сообщение?– Это сказал пока только один человек, хотя он и признанный эксперт, сотрудник института Гамалеи. Врачи, в том числе крупные специалисты, говорят разное, и это не значит, что мнение каждого – правда. Много противоречивой информации, потому что эту болезнь еще не так давно изучают, к тому же постоянно появляются новые штаммы. Также у врачей разная специализация, и оттого может быть разная точка зрения.Недавно, кстати, было сообщение в СМИ, что один из симптомов "омикрон"-штамма – это потеря аппетита. Но ведь это наблюдается при очень многих заболеваниях при всех других штаммах. Советую людям принимать информацию к сведению, сопоставлять данные, анализировать, а не сразу делать выводы и бежать что-то делать.– А оправданы ли опасения, что от прививки можно заразиться коронавирусом?– Заразиться COVID-19 из-за вакцинации нельзя: в вакцинах нет живого коронавируса. Поэтому то, что человек после вакцинации становится заразным, неправда.– Тогда почему после вакцинации многие люди плохо себя чувствуют, повышается температура?– Вакцина "Спутник V" – векторная: вектор – средство доставки материала в клетку. В "Спутнике" вектор – это аденовирус, который обычно вызывает ОРВИ. Но аденовирус для вакцины модифицирован так, что он не может размножаться, поэтому человек не заболевает. А кратковременное повышение температуры – это реакция на небольшое количество чужеродного белка, которое поступает в организм с вакциной.– Может ли прививка спровоцировать цитокиновый шторм, если человек до нее уже болел коронавирусом?– Это еще одно заблуждение – что у переболевших вакцинация может вызвать цитокиновый шторм.– Говорят, что после вакцинации организм больше подвержен другим инфекциям – так ли это?– Данные о том, что вакцина может перегрузить иммунную систему и организм непременно будет более подвержен другим инфекциям, тоже сомнительны. Да, вакцинация может привести к ослаблению иммунной системы, если в целом иммунитет ослаблен. Но если человек здоровый, то вакцинация не повлияет или даже мобилизует иммунную систему для борьбы и с другими инфекциями.– Что делать, если болен, не обязательно коронавирусом, можно ли прививаться?– Точно вакцинацию стоит отложить во время болезни или ее обострения. Во время болезни иммунная система и так борется с инфекцией, и ее не надо отвлекать, настраивать на что-то другое.– Известны ли вам случаи смерти от отечественной вакцины?– После вакцинацией "Спутником V" таких случаев не зафиксировано. А в статье в авторитетном научном журнале Lancet было сказано, что в 69 странах не было зафиксировано серьезных побочных явлений после использования "Спутника V", в отличие от мировых аналогов. Так что наша вакцина – одна из лучших в мире, без последствий.– Как прививка влияет на возможность продолжения рода, некоторые противники вакцинации утверждают, что после нее может нарушиться репродуктивная функция?– Таких выводов просто не может быть, потому что пока собрано недостаточно данных.– А может ли прививка от коронавируса изменить геном?– Один из самых безумных мифов – что человек после вакцинации становится "генно-модифицированным овощем". То есть, что вакцина или вирус может менять геном человека. Некоторые виды вирусов, конечно, могут влиять на ДНК человека, например, генный материал ВИЧ встраивается в геном человека. Но коронавирус, если мы заражаемся, не может встраиваться в наш геном. Также менять геном человека не может и вакцина от коронавируса.– В интернете обсуждают, что с вакциной человеку могут ввести чипы. Как бы вы это прокомментировали?– То, что в геном человека можно встроить микросхему, чип – это бред! Все равно, как утверждать, что в автомобиль можно всунуть кошку, и она начнет там работать. Но сейчас, безусловно, существуют технологии, позволяющие вносить изменения в геном (другими словами, редактировать геном, например, использование системы CRISPR/Cas9).– Некоторые верующие говорят, что система CRISPR/Cas9 как-то связана с вакцинацией. Так ли это?– Есть и такие люди, которые опасаются "диверсий", что, дескать, вместо укола "Спутником V" им вколют эту систему и начнут ими управлять. В реальности это вообще из разных областей. Вакцинация совсем не этот случай!CRISPR/Cas9 – это, образно говоря, "генетические ножницы". Система позволяет редактировать геном взрослого человека, ее используют для лечения генетических болезней. Это очень сложная процедура, которая пока доступна лишь в нескольких научных центрах в мире. Ее выполняют в специальных лабораториях, а не в поликлиниках. CRISPR/Cas9 нельзя просто вколоть шприцем, как вакцину.Вообще в основе слухов о вакцинации – безграмотность. Из соцсетей многие получают дремучие, мракобесные взгляды на мир – в результате люди просто не знают, что такое вакцина и как она работает.– И как же работает вакцина?– Чтобы разобраться, нужно уточнить некоторые понятия. В случае с векторной вакциной "Спутник V" это устроено так. Часть генетического материала, содержащего информацию об определенном белке коронавируса, доставляется в организм с помощью "вектора" (средства доставки). Вектор – это другой вирус, в данном случае – аденовирус, как тот, что вызывает ОРВИ. Коронавирус – это РНК содержащий вирус, а аденовирус – ДНК содержащий.Но в ДНК нельзя встроить участок РНК. Получается, в аденовирус нельзя встроить часть коронавируса. Поэтому в лаборатории создают искусственную молекулу ДНК, которая комплиментарна (соответствует – ред.) РНК одного из белков оболочки коронавируса. Этот искусственный участок встраивают в ДНК аденовируса, а потом в виде вакцины "вкалывают" человеку. Так аденовирус и вместе с ним искусственный участок ДНК, комплиментарный РНК одного из белков оболочки коронавируса, попадает в клетки организма. Однако этот фрагмент ДНК не встраивается в наш геном, в нашу ДНК.На участке искусственной ДНК, как на матрице, синтезируется участок РНК коронавируса – не целый вирус, а информационная (матричная) РНК, и уже "с нее" синтезируется белок оболочки коронавируса. А потом организм вырабатывает антитела, которые связывают этот белок коронавируса и, таким образом, связывают сам вирус, то есть, у человека появляется иммунитетУ других вакцин – другой механизм действия. "ЭпиВакКорона" – искусственно синтезированный белок коронавируса, а не взятый из вируса. И на него организм вырабатывает антитела. А "КовиВак" – неактивный, "убитый" коронавирус, у которого сохраняются белки из оболочки, на эти белки вырабатываются антитела.– Многие противники вакцинации приводят аргумент, что вакцинация не защищает от самого факта болезни, что вы думаете об этом?– Вакцинация не может на 100% предотвратить заболевание. Эффективность вакцин разная. Если она составляет 90%, то защитит от того штамма, на базе которого производилась, и заболеет меньшая часть вакцинированных. И даже если вакцинированный человек заболевает, он не умрет, и его болезнь протечет гораздо легче, а, значит, он, возможно, будет и менее заразен.– Периодически возникают новые штаммы. Действующие вакцины помогают только от старых?– Эффективность любой вакцины может уменьшаться при мутациях вируса, если они затронули белок, к которому вырабатываются антитела. Если возникнут новые штаммы коронавируса, к которым, например, "Спутник" будет не так эффективен, то можно модифицировать "КовиВак", взяв за основу штамм, который актуален. Также и сам "Спутник" может быть относительно быстро модифицирован. Пока мы видим, что "Спутник V" эффективно борется со всеми существующими штаммами коронавируса.– Это же касается штамма "омикрон"?– "Омикрон"-штамм теоретически может стать особенным штаммом, в нем произошли множественные мутации. Возьмем гипотетическую ситуацию: возникнет более заразный штамм, но болезнь при заражении им проходит мягче, в этом случае он становится как бы живой вакциной. А менее заразный, но с более тяжелым течением болезни, оказывается вытеснен. В итоге люди получают иммунитет, но болеют менее тяжело, не умирают. И если не появится новая мутация, более заразная и с тяжелым течением болезни, это может привести к полному затуханию эпидемии. Например, таким более заразным, но менее тяжелым для перенесения может быть "омикрон"-штамм.– Когда, по-вашему, закончится пандемия, может, для этого что-то должно произойти, с духовной точки зрения?– Я считаю, что пандемия – наказание. И виноват в нем род человеческий. Так было на протяжении всей библейской истории: как только богоизбранный народ отворачивался от Бога, следовало наказание. Отход от Бога в том, что во главу угла люди вместо него поставили себя и свои страсти. И надо понимать, что Бог наказывает, чтобы вразумить! Поэтому, когда люди поймут, что без вины наказания не бывает, и покаются в том, что отошли от Бога, пандемия закончится.

https://ria.ru/20211210/moskalkova-1762886726.html

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https://ria.ru/20211205/mify-1762220609.html

https://ria.ru/20211230/immunitet-1766169742.html

https://ria.ru/20211226/nanomeditsina-1765355065.html

https://ria.ru/20211209/pandemiya-1762904614.html

https://ria.ru/20211229/zaderzhka-1765927481.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/koronavirus-1766031133.html

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интервью, интервью - религия и мировоззрение, россия, коронавирус в россии, владимир духович