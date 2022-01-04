"Ты же не Путин": Байден унизил Зеленского по телефону

01:38 04.01.2022 (обновлено: 09:31 04.01.2022)
На Украине раскрыли истинное отношение Байдена к Зеленскому
Замглавреда "Страны.ua" Минин: Байден показал свое плохое отношение к Зеленскому
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора.
Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался в Киеве около одиннадцати вечера, когда в Вашингтоне было примерно четыре часа дня.
"Вряд ли администрация Байдена была не в курсе, что на дворе воскресенье. Звонить другому президенту почти ночью выходного дня — это показывает отношение к Зеленскому со стороны Белого дома", — написал Минин.
Он также напомнил, что разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным состоялся в ночь на 31 декабря, но ситуация иная, поскольку в тот раз предложение о телефонном звонке поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Белый дом.
"Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена — то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип "ничего об Украине без Украины" вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно", — продолжил журналист.
По данным Кремля, в разговоре с Путиным накануне глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.