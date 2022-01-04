https://ria.ru/20220104/otnoshenie-1766518732.html

"Ты же не Путин": Байден унизил Зеленского по телефону

На Украине раскрыли истинное отношение Байдена к Зеленскому - РИА Новости, 04.01.2022

"Ты же не Путин": Байден унизил Зеленского по телефону

Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T01:38

2022-01-04T01:38

2022-01-04T09:31

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Заместитель главного редактора издания "Страна.ua" Максим Минин выразил мнение, что президент США Джо Байден показал негативное отношение к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, выбрав неудобное для последнего время разговора.Журналист напомнил, что телефонный звонок раздался в Киеве около одиннадцати вечера, когда в Вашингтоне было примерно четыре часа дня.Он также напомнил, что разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным состоялся в ночь на 31 декабря, но ситуация иная, поскольку в тот раз предложение о телефонном звонке поступило из Москвы, а сейчас инициатором был именно Белый дом."Если продолжить увязку с беседой Путина и Байдена — то Зеленскому позвонили только через два дня после их разговора. То есть принцип "ничего об Украине без Украины" вроде и соблюли. Но как-то не очень спешно", — продолжил журналист.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден провел с Зеленским беседу по телефону. Стороны обсудили внутренние реформы и деолигархизацию на Украине, а также ситуацию в Донбассе и Минские соглашения.По данным Кремля, в разговоре с Путиным накануне глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.

https://ria.ru/20220103/voennye-1766451858.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, максим минин